Stiri pe aceeasi tema

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Acordul de guvernare este supus aprobarii membrilor SPD, iar multi dintre acestia se tem ca o noua coalitie cu Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU) ar putea face rau partidului lor, noteaza BBC. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, cancelarul Angela Merkel…

- Conservatorii Angelei Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) au incheiat, miercuri, un acord de guvernare, negociatorii convenind asupra impartirii ministerelor cheie, una dintre ultimele obstacole din calea formarii unui guvern. Liderul SPD, Martin Schulz, si-a anuntat demisia de la conducerea social-democratilor,…

- Partidul Social Democrat german (SPD) va anunta la 4 martie rezultatul votului pe care il vor da membrii sai cu privire la acordul de 'mare coalitie' convenit miercuri de conducerea formatiunii cu blocul conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, au declarat surse din cadrul partidului,…

- Cancelarul conservator german, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu acordul sau de coalitie cu social-democratii, estimand ca lumea si Germania asteptau un astfel de guvern ''stabil'', pentru iesirea din impas - ce dura de patru luni - a celei mai mari puteri europene,…

- Cancelarul conservator german, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu acordul sau de coalitie cu social-democratii, estimand ca lumea si Germania asteptau un astfel de guvern ''stabil'', pentru iesirea din impas - ce dura de patru luni - a celei mai mari…

- Acordul duce Germania in fata formarii unui nou Guvern, la mai bine de patru luni de la alegerile parlamentare, care au aruncat tara in cea mai mare criza politica a ultimilor ani.Potrivit sursei citate, cele doua formatiuni au ajuns la un consens in privinta distribuirii portofiliilor…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel și socialiștii germani conduși de Martin Schulz au ajuns la un consens pentru formarea unui guvern de coaliție, scrie BBC News. Acest pas ar insemna incheierea crizei politice prin care trece Germania in ultimele luni. Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si a se depasi astfel impasul politic din Germania, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si a se depasi astfel impasul politic din Germania, transmite Reuters. ''Fiecare…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul în privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se încheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Salariul minim…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidand o intalnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stanga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta…

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), poarta marti consultari interne privind formarea viitoarei coalitii guvernamentale la Berlin alaturi de Partidul Social-Democrat (SPD), dupa ce liderii celor trei formatiuni s-au intalnit luni seara, transmite…

- Liderul Partidului Social-Democrat german, Martin Schulz, a facut, duminica, apel la membrii partidului sau pentru ca acestia sa dea unda verde negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentiile internationale de presa.

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de…

- Sustinerea pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) a ajuns la un nou record negativ, sporind presiunea asupra liderului formatiunii, Martin Schulz, care incearca sa-i convinga pe social-democrati sa renunte la ezitari si sa se alature cancelarului conservator Angela Merkel intr-un nou guvern…

- Sustinerea pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) a ajuns la un nou record negativ, sporind presiunea asupra liderului formatiunii, Martin Schulz, care incearca sa-i convinga pe social-democrati sa renunte la ezitari si sa se alature cancelarului conservator Angela Merkel intr-un nou guvern…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit dpa, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar daca sunt constienta de imensa munca ce ne asteapta", a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile intre familia sa politica conservatoare si social-democratii SPD. "Cred ca putem…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este optimista in legatura cu discutiile privind continuarea coalitiei de guvernare cu Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intalnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la targul de Craciun de la Berlin a recunoscut 'slabiciunea statului' in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. 'Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu președintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea…

- O coaliție reinnoita intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și social-democrații din SPD constituie 'cea mai buna opțiune pentru Germania', a declarat duminica Horst Seehofer, liderul CSU, aliat bavarez al CDU, relateaza AFP. La doua luni de la alegeri și în pofida…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anunțat ca lucreaza pentru formarea foarte rapida a unui guvern de coaliție majoritar, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternica, declarandu-se deschisa unui compromis cu social-democrații. ...

- Cancelarul german Angela Merkel s-a pronuntat sambata impotriva organizarii de noi alegeri legislative ca urmare a esecului negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare si a afirmat ca-si doreste formarea „foarte rapida“ a unui executiv, intrucat Europa are nevoie de o Germaniei puternica.

- Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat sambata pentru formarea 'foarte rapida' a unui guvern, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternica și s-a declarat deschisa unui compromis cu social-democrații, relateaza AFP. 'Europa are nevoie de o Germanie puternica (...) de aceea ar…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va avea saptamana viitoare o intalnire comuna cu cancelarul Angela Merkel (CDU), cu liderul SPD, Martin Schulz, și cu șeful CSU, Horst Seehofer, in speranța ca va deschide calea pentru o noua ''mare coaliție'', potrivit președinției germane, relateaza…

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va incepe marti consultarile cu partidele politice din Germania cu scopul de a depasi criza politica aparuta dupa esecul negocierilor pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza presa internationala. Dupa o intrevedere avuta…

- Criza politica din Germania dupa esecul negocierilor privind formarea unei noi coalitii guvernamentale in urma alegerilor legislative din 24 septembrie priveaza Uniunea Europeana de unul dintre principalele ei motoare si ar putea duce la incetinirea reformelor majore asteptate, situatie in care presedintele…

- HAOS in Germania! Angela Merkel anunța posibile ALEGERI ANTICIPATE Cancelarul in exercitiu, Angela Merkel, s-a declarat luni ”foarte sceptica” fata de ideea de a conduce un guvern minoritar si a apreciat ca organizarea unor noi alegeri ar fi o optiune mai buna in cazul in care nu se poate forma o coalitie…

- Cancelarul in exercitiu, Angela Merkel, s-a declarat luni ”foarte sceptica” fata de ideea de a conduce un guvern minoritar si a apreciat ca organizarea unor noi alegeri ar fi o optiune mai buna in cazul in care nu se poate forma o coalitie de guvernamant, relateaza The Associated Press.Incercarea…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut vineri formațiunilor care negociaza crearea unei coaliții de guvernamant tripartite sa iși intensifice eforturile in incercarea de a depași diferențele care le separa, relateaza DPA. Merkel a transmis într-o videoconferința cu conducerea…