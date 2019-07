Scandal la bloc, cu geamuri sparte și mașini distruse

Scandal monstru într-un bloc, după ce un bărbat a spart geamul ușii de acces în clădire. După care s-a năpustit și a vandalizat două mașini parcate în zonă. The post Scandal la bloc, cu geamuri sparte și mașini distruse appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]