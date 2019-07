Banca Mondiala, Directia Generala Politici Regionale si Urbane (DG Regio) din cadrul Comisiei Europene si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au incheiat un acord tripartit, avand ca obiect acordarea de sprijin Romaniei in eforturile de imbunatatire a impactului investitiilor realizate in zonele urbane, precum si de maximizare a utilizarii finantarii acordate de UE. Conform unui comunicat al BM, parteneriatul se va concentra pe servicii analitice si de asistenta tehnica in decursul urmatoarelor sase luni, cu rolul de a sprijini Romania sa adopte o abordare intersectoriala…