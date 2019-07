Acord Chelsea – Atletico Madrid pentru Morata

Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, noul premier al coalitiei constituite saptamana trecuta intre socialistii lui Igor Dodon si Blocul ACUM (PAS plus PPDA) a declarat joi intr-un interviu pentru Europa Libera ca procesul de schimbare a puterii in Republica Moldova este deja ireversibil si ca transferul acestei puteri trebuie…

- Bomba pe piata transferurilor! Eden Hazard este noul jucator al echipei Real Madrid. "Galacticii" au platit 100 de milioane de euro clubului Chelsea Londra pentru transferul mijlocasului belgian, care a semnat un contract pe 5 ani cu gruparea spaniola.

- Gica Popescu, noul președinte al celor de la Viitorul, a dezvaluit ca se implica in transferul lui Ianis Hagi la o echipa din strainatate. „Este o chestie pe care am preluat-o eu. Sunt multe, multe discuții, legate de Ianis. In astfel de momente, poți faci greșeala sa nu alegi cea mai buna varianta.…

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a confirmat, luni, ca gruparea pe care o conduce este interesata de transferul jucatorului belgian al echipei Chelsea, Eden Hazard, nu însa si de francezul Kylian Mbappe de la PSG, informeaza lefigaro.fr, potrivit News.ro. "Am încercat…

- Lița Dumitru (69 de ani) a povestit la GSP Live un episod amuzant despre cum a fost convins Rica Raducanu (73 de ani), fostul portar legendar al Rapidului, sa semneze cu Steaua in 1978. „M-am intalnit cu Rica, m-am dus la el in cartier și cand m-a vazut mi-a zis: «Precis vrei sa ma iei la Steaua». I-am…

- L'Equipe a scris, luni, ca mijlocasul Eden Hazard va fi transferat de la Chelsea Londra la Real Madrid pentru 100 de milioane de euro, o suma foarte mare tinand cont de faptul ca jucatorul mai are doar un an de contract la Londra, potrivit news.ro.Citește și: PSD reacționeaza dupa farsa cu…

- „Datele privind executia bugetara din primul trimestru, publicate zilele acestea, arata ca dupa niciun an de zile, transferul contributiilor sociale la angajat este un experiment PSD esuat in intregime. Mama Minciunilor, Olguta Vasilescu, trebuie sa raspunda pentru harababura cu transferul contributiilor…

- Portarul Ionuț Radu (Genoa), ce va fi rascumparat cu 15 milioane, il poate inlocui pe Robin Olsen la vara. "Inter vrea ca tanarul talent sa-si continue cresterea intr-un mediu si mai solicitant", a dezvaluit Gazzetta dello Sport. Roma ar putea avea un portar roman din sezonul viitor. Dar nu Ciprian…