- La o reuniune a comisarilor europeni de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, si Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, au prezentat un bilant al negocierilor dintre UE si Marea Britanie, care urmeaza sa paraseasca blocul comunitar la sfarsitul lunii…

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii. Premierul britanic a subliniat însă şi inconvenientele pentru ambele…

- Jumatate dintre noii ofiteri de politie de frontiera vor fi angajati pana la finalul acestui an, a mentionat Darmanin.''Categoric, trebuie sa fim pregatiti si pentru ce este mai rau, adica pentru cazul in care in martie sa nu existe o relatie juridica cu Marea Britanie'', a declarat oficialul francez…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca guvernul de la Londra a 'prezentat o propunere credibila' referitoare la Brexit, transmite Reuters. ''Exista pe masa un plan din partea noastra. Daca sunt probleme…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta cu o ''sciziune catastrofala'' in cadrul Partidului sau Conservator si, daca aceasta stare de spirit persista fata de asa-numitul ''planul Chequers'' privind Brexitul, a declarat luni un fost subsecretar de stat, citat de Reuters.…

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…