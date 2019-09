Acord Brexit. UE, posibilă asistență financiară de urgență Pe site-ul sau, Comisia Europeana prezinta o propunere de reforma a Fondului de Solidaritate al UE, creat in 2002 pentru a sustine guvernele nationale si regionale in caz de catastrofa majora. Conform unui rezumat al propunerii, Fondul ar putea oferi "o asistenta financiara destinata acoperirii sarcinilor financiare grele" cu care s-ar confrunta statele membre "in urma unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fara acord". Momentul in care va fi luata o astfel de decizie pe acest subiect nu a fost precizat, insa comisarii europeni se vor intalni miercuri, prima lor reuniune dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

