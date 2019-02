Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va propune marti in mod oficial Cabinetului sau sa excluda un Brexit fara acord, intr-o tentativa de a evita o rebeliune a parlamentarilor care ameninta sa preia controlul asupra procesului de „divort”, scrie cotidianul The Sun, preluat de Reuters. După…

- Premierul britanic, Theresa May, are in vedere un plan conform caruia iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar fi amanata cu pana la doua luni, a relatatat Telegraph duminica, conform Reuters. Oficialii guvernului britanic au elaborat o serie de optiuni care au circulat in weekend si care includ…

- Mai bine sa fie amanata iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) daca parlamentarii britanici nu vor reusi sa sustina pana la inceputul lui martie acordul privind Brexit negociat de premierul Theresa May cu Bruxellesul, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz duminica, la sosirea sa…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexitului. Cu mai puțin de trei luni înainte de ieșirea oficială…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit David Davis a afirmat ca premierul Theresa May ar trebui sa amane votul asupra acordului sau privind Brexit-ul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza joi agentia Reuters. ''Cu cat ne pregatim mai mult pentru iesirea din UE fara un…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit David Davis a afirmat ca premierul Theresa May ar trebui sa amane votul asupra acordului sau privind Brexit-ul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza joi agentia Reuters, potrivit Agerpres. ''Cu cat ne pregatim mai mult pentru iesirea…

- Doi consilieri ai premierului Marii Britanii, Theresa May, iși fac planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema ieșirii țarii din Uniunea Europeana. Deși șefa cabinetului de la Londra nu este de acord cu organizarea unui nou referendum, doi consilieri ai sai se pregatesc pentru acest scenariu.…

- Ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, a dezmintit duminica zvonuri potrivit carora numerosi membri ai Guvernului sustin organizarea unui al doilea referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana (UE) in vederea unei iesiri din impas, relateaza Reuters.”Nu, un al…