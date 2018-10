Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters. Echipa lui May vrea ca acordul final de iesire din UE…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie pot ajunge la un compromis in privinta Brexitului, scrie Reuters conform News.ro . „Desi inteleg logica negocierilor, raman convins ca un compromis, care ar fi bun pentru toata lumea, inca…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta cu o ''sciziune catastrofala'' in cadrul Partidului sau Conservator si, daca aceasta stare de spirit persista fata de asa-numitul ''planul Chequers'' privind Brexitul, a declarat luni un fost subsecretar de stat, citat de Reuters.…

- Fostul ambasador britanic la Uniunea Europeana, Ivan Rogers, a avertizat vineri ca riscul unei crize provocate de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar este mai mare decat situatia cu care se confrunta in prezent pietele financiare, transmite Reuters, care citeaza cotidianul The Guardain.…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din UE cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea Regatului in blocul comunitar, arata un sondaj realizat de Sky News și citat de Reuters.…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…