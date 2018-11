Stiri pe aceeasi tema

- Downing Street a confirmat ca Theresa May a discutat cu cabinetul ei posibilitatea unor "solutii tehnologice" pentru pastrarea unei frontiere deschise cu Irlanda dupa Brexit. Potrivit sursei citate, planul, care a fost lansat anterior ca un mod de a evita o frontiera "dura" cu infrastructura…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Secretarul de stat britanic pentru transporturi Jo Johnson - fratele mai mic al fostului ministru de externe Boris Johnson - a demisionat vineri din guvernul condus de premierul Theresa May si a cerut organizarea unui nou referendum pentru a evita 'vasalitatea sau haosul', relateaza Reuters, dpa…

- Adunarea Generala a societatii Neptun Olimp SA a adoptat luna trecuta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr.1674 06.09.2018 privind revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii, potrivit Monitorului Oficial. Decizia vine ca urmare a expirarii mandatelor acestora. Este…

- Premierul britanic Theresa May a transmis clar ca nu doreste sa intre intr-o perioada de tranzitie post-Brexit pe termen nelimitat, a declarat miercuri purtatorul sau de cuvant, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Ziarul Times a scris, mentionand documente ale cabinetului May, ca planurile premierului…

- Premierul britanic, Theresa May, nu va accepta un acord privind Brexitul care sa mentina Marea Britanie pe termen nedefinit in uniunea vamala europeana dupa data efectiva a iesirii din UE, a declarat vineri un purtator de cuvant de la Downing Street, citat de agentiile EFE si Press Association.…

- Testarea sistemului RO-ALERT continua astazi si maine la Iasi. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Silvia Bolohan, a precizat ca acesta a fost testat, vineri, intre orele 10 si 12, iar mesajele vor mai fi transmise pe telefoane si tablete in acelasi interval orar. Sistemul…

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…