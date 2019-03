Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez a lansat, luni seara, un mesaj "pentru renasterea europeana", textul fiind publicat in mai multe limbi europene, printre care spaniola, neerlandeza, greaca, germana, poloneza si romana. Principalele idei pe care le propune Macron, in preajma alegerilor europene, privesc…

- Crearea unei "preferinte europene" in materie de concurenta, protejarea vietii politice de ingerinte externe si atacuri cibernetice, un Consiliu de securitate european care sa includa Marea Britanie sau revizuirea Acordului Schengen se numara printre principalele propuneri prezentate de presedintele…

- Partidul Laburist, principalul partid de opozitie britanic, va sustine un amendament care propune organizarea unui al doilea referendum privind iesirea din UE pentru a evita Brexit-ul ''distrugator'' al conservatorilor Theresei May, a decis luni liderul sau, Jeremy Corbyn, relateaza AFP

- Rusia a incitat la protestele impotriva schimbarilor climatice desfasurate de tineri in mai multe tari europene, a declarat luni ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, la o zi dupa ce cancelarul german Angela Merkel sugerase de asemenea o astfel de legatura, potrivit dpa. Elevi si tineri au iesit…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre toate posibilitatile pentru UE, dar in special pentru Marea Britanie", a scris Scholz pe Twitter imediat dupa votul din Parlamentul de la Londra.Presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU), Annegret…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, principala formatiune de opozitie, a declarat joi ca alegerile legislative anticipate reprezinta solutia pentru deblocarea situatiei privind Brexit-ul, relateaza AFP si Reuters. Deputatii britanici se vor pronunta marti asupra acordului…

- Fostul premier italian controversat Silvio Berlusconi se dovedeste un sustinator puternic al ramanerii Marii Britanii in UE, in dezbaterea privind Brexit-ul, comenteaza DPA, relateaza agerpres.ro."Sper ca Marea Britanie va putea sa ramana in Uniunea Europeana. Aprind o lumanare in fiecare…