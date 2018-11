Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, pentru miercuri, o sedinta a Guvernului, in care se va discuta un proiect final pentru Brexit. O sursa a dezvaluit pentru BBC ca Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu premierul britanic, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia acesteia, au declarat vineri surse pentru Ziare.com. Intalnirea va avea loc in Downing Street, sediul Guvernului britanic din Londra. Pe de alta parte, Klaus Iohannis…

- Partidul Democratic Unionist (DUP), care sprijina guvernul britanic condus de Theresa May, va sustine un amendament propus de mai multi parlamentari care va face practic ilegala propunerea Uniunii Europene privind crearea unei 'plase de siguranta', transmite Reuters, care citeaza publicatia…

- Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema evitarii reinstituirii frontierei cu Irlanda in cadrul acordului Brexit probabil vor continua pana in noiembrie, a afirmat joi seara premierul britanic, Theresa May.

- Liderii statelor Uniunii Europene vor participa la un summit extraordinar privind Brexit-ul foarte probabil la jumatatea lunii noiembrie, atunci cand ei spera sa poata semna un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE, au declarat luni diplomati si oficiali europeni, potrivit Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta cu o ''sciziune catastrofala'' in cadrul Partidului sau Conservator si, daca aceasta stare de spirit persista fata de asa-numitul ''planul Chequers'' privind Brexitul, 80 sau mai multi dintre parlamentarii conservatori sunt…