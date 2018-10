Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, nu va accepta un acord privind Brexitul care sa mentina Marea Britanie pe termen nedefinit in uniunea vamala europeana dupa data efectiva a iesirii din UE, a declarat vineri un purtator de cuvant de la Downing Street, scrie agerpres.ro.

- Arlene Foster, lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), formatiune ce o sustine la guvernare pe Theresa May, premierul Marii Britanii, a afirmat ca ea nu poate accepta reglementari diferite in provincia nord-irlandeza fata de restul Regatului Unit dupa Brexit, relateaza agentia Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul...

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, in urma unei sedinte a cabinetului sau, ca isi va mentine calmul si nu va renunta la planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Premierul britanic, Theresa May, se pregateste pentru o saptamana dificila dupa esecul inregistrat la summitul european informal ce s-a desfasurat miercuri si joi la Salzburg, in Austria, tara care detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului UE.

- Premierul britanic Theresa May a cerut vineri Uniunii Europene sa vina cu o alternativa la propunerile Londrei privind Brexitul, pentru a se putea iesi din impasul in care au ajuns negocierile, dar a asigurat ca nu va accepta niciodata o scindare a Regatului Unit, referire la viitoarea situatie a frontierei…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca autoritatile britanice au ajuns la concluzia ca cei doi indivizi acuzati ca ar fi incercat sa-i ucida pe fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, sunt ofiteri in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), informeaza agentia Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a afirmat marti, in timpul unei vizite in Africa de Sud, ca isi doreste ca Marea Britanie sa devina cel mai mare investitor occidental in Africa pentru a compensa pierderile...