Acord Brexit. Theresa May, apel către opoziție Aceasta nemultumire a fost principalul factor care a determinat pierderea de catre conservatori a peste 1300 de mandate la alegerile locale de joi si a aproape 100 de mandate de catre laburisti, a asigurat Theresa May intr-un articol publicat in tabloidul Mail on Sunday.



"Au trecut deja trei ani de la momentul istoric (al referendumului privind Brexit) din 2016 si oamenii vor sa mearga mai departe", a amintit May.



"Am incercat iar si iar sa duc la bun sfarsit Brexitul cu voturile deputatilor conservatori si ale partenerilor nostri de incredere din (Partidul Democratic Unionist… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

