- Premierul britanic Theresa May le-a spus parlamentarilor conservatori in cadrul unei intalniri de luni ca intentioneaza sa supuna la vot in parlament acordul ei de Brexit pe 13 februarie, relateaza Sky News, citand surse neprecizate.Acordul negociat de Theresa May cu liderii UE a fost respins…

- Premierul britanic Theresa May le-a spus parlamentarilor conservatori in cadrul unei intalniri de luni ca intentioneaza sa supuna la vot in parlament acordul ei de Brexit pe 13 februarie, relateaza Sky News, citand surse neprecizate. Acordul negociat de Theresa May cu liderii UE a fost respins cu o…

- Premierul britanic Theresa May are în vedere soluționarea impasului Brexit prin modificarea unui acord din 1998 care a încheiat 30 de ani de violențe în Irlanda de Nord dupa ce a renunțat la negocierile asupra unui acord transpartinic, a anunțat Daily Telegraph duminica, citat de Reuters.Planul…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat vineri ca i-a transmis sefei executivului britanic, Theresa May, ca el nu vede cum s-ar putea ''ciupi'' din acordul privind Brexitul pe care l-au convenit Londra si Bruxelles-ul, dar a fost respins de parlamentul britanic, si a cerut mediului de afaceri si…

- Premierul britanic Theresa May a primit miercuri asigurari de sustinere din partea a cel putin 185 de parlamentari conservatori, numar suficient pentru a-i garanta ca va castiga votul de neincredere din cadrul propriului partid care se va desfasura in cursul serii, relateaza agentia Reuters, in urma…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters citata de Agerpres.roIntr o declaratie adresata parlamentului, Theresa…

- Ministrul britanic pentru Brexit Dominic Raab si-a dat demisia joi in semn de protest fata de acordul prim-ministrului Theresa May pentru iesirea din UE, relateaza Reuters. "Regret sa anunt ca, dupa reuniunea guvernului de ieri (miercuri - n.r.) privind acordul pentru Brexit, trebuie sa demisionez",…