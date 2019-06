Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit la functia de presedinte al Partidului Conservator, va lasa deschisa posibilitatea suspendarii parlamentului pentru a forta un Brexit fara acord, relateaza joi cotidianul The Times, citat de Reuters.

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Ministrul de interne britanic Sajid Javid, unul dintre candidatii la presedintia Partidului Conservator si implicit la sefia guvernului, dupa demisia Theresei May, a declarat luni ca daca ar fi prim-ministru ar urmari obtinerea unui acord privind iesirea din Uniunea Europeana si ar propune ca Londra…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni viitorul premier dupa ce Theresa May va demisiona pe 7 iunie, nu poate castiga alegerile generale daca nu obtine si sprijinul electoratului indecis, care instinctiv nu are incredere in el, a estimat miercuri politicianul…

- Theresa May este de așteptata sa anunțe, vineri, data la care va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii, scrie BBC News citand surse din interiorul guvernului. Sursele citate de BBC spun ca se așteapta ca premierul sa anunțe un calendar privind plecarea sa din funcție și pe 10 iunie sa inceapa…

- Theresa May a promis sa stabileasca un calendar pentru alegerea succesorului sau fupa urmarorul vot in Parlament privind Brexitul in prima saptamana din iunie. Boris Johnson, personajul identificat precum chipul campaniei pentru ieșirea Marii Britanii din UE, a spus joi ca va candida pentru a o inlocui…

- Marea Britanie are o gama limitata de optiuni disponibile pentru Brexit si parlamentarii ar trebui sa sprijine acordul premierului Theresa May pentru a evita variantele ''No Deal'' si 'No Brexit'', a declarat duminica vicepresedintele Partidului Conservator, James Cleverly,…