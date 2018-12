Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- ”Cateva progrese” au fost inregistrate cu Londra, in vederea evitarii impunerii unei frontiere in Irlanda dupa plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), insa ele ”nu sunt suficiente” sa justifice un summit special in noiembrie, au declarat miercuri mai multe surse europene pentru AFP, potrivit…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- "BREXIT ? Eu inca sper ca nu ! Negocierile pentru Brexit sunt impotmolite. De mai bine de un an, Michel Barnier din partea Uniunii Europene si Theresa May, premierul britanic, isi pun conditii imposibile, ceea ce face ca negocierile sa nu progreseze. Personal, cred ca aceasta tehnica…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele si prim-ministrul "au cazut de acord ca Brexit-ul ofera o ocazie minunata"…

- Aflata la New York pentru Adunarea Generala a ONU, Theresa May a avut miercuri si o intrevedere bilaterala cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa…

- Premierul May a spus inr-un interviu la BBC ca daca parlamentul britanic nu ratifica un acord la care ar ajunge negociatorii britanici și cei europeni atunci alternativa ar fi ieșirea Marii Britanii din UE fara niciun fel de acord. Propunerea sa, numita și "planul Chequers", aprobat de cabinetul condus…