Acord Brexit. Marea Britanie, în haos. Scenarii după lovitura de ieri Primul scenariu ar fi un Brexit fara acord. Parlamentarii britanici voteaza miercuri daca sa aprobe sau sa respinga o iesire din UE fara acord, pe 29 martie. In cazul absentei unui acord, Regatul Unit ar pune capat, de pe o zi pe alta, unei perioade de 46 de ani de apartenenta la UE, parasind piata unica si uniunea vamala fara o perioada de tranzitie. Acest scenariu, de care se tem mediile economice, ar provoca perturbari importante ale schimburilor dintre Regatul Unit si UE. Numerosi parlamentari britanici se opun unei astfel de perspective, dar anumiti aparatori ferventi ai Brexitului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

