Acord Brexit. Ford avertizează: ”Ar fi o catastrofă” "Lipsa unui acord privind Brexitul ar fi o catastrofa. Este important sa vedem ratificat acordul care se discuta in acest moment", a afirmat directorul subsidiarei europene a Ford, Steven Armstrong. Acesta a declarat pentru Reuters ca firma ia in considerare majorarea importurilor de masini in Regatul Unit, inainte de 29 martie 2019, data iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, pentru a evita orice intarziere in cazul in care nu va exista un acord. Ford, care detine pe teritoriul britanic doua fabrici de motoare, lucreaza cu furnizorii pentru a reduce intarzierile si verifica infrastructura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra, relateaza […]

- Acordul de ieșire a fost semnat de cei 27 Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza agentiile internationale de presa . Cele 27 de state membre…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (fara Londra) au aprobat duminica acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza agentiile internationale de presa, conform Agerpres.Cele 27 de state membre s-au exprimat…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza agentiile internationale de presa.

- 'Voi fi bucuros sa fiu audiat de comisie atunci cand acordul va fi finalizat si cred ca data de 21 noiembrie ar putea fi convenita', a scris Dominic Raab intr-o scrisoare adresata membrilor Comisiei parlamentare asupra Brexitului datand din 24 octombrie. 'Sfarsitul negocierilor este acum in vizor,…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…