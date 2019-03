Acord Brexit. Donald Tusk: Totul este posibil!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri ca "totul ramane posibil" pana la noua data-limita a Brexitului, fixata pentru 12 aprilie, daca deputatii britanici nu aproba saptamana viitoare tratatul de retragere, relateaza AFP. "Pana la 12 aprilie, totul este posibil: un acord,…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, vineri, la Bruxelles, ca indiferent de decizia Marii Britanii in privinta Brexit-ului, cetatenii romani sunt principala preocupare a Romaniei. "Eu cred ca avem o sansa reala, cum am spus si ieri, sa obtinem o iesire ordonata a Marii Britanii. Oricum ar fi,…

- Theresa May, a acceptat cele doua 'scenarii' privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. 'M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta…

- La 1001 zile de la referendumul la care britanicii au decis plecarea din UE, europenii spun AJUNGE! Donald Tusk, președintele Consiliului European și-a asumat miercuri misiunea de a le transmite deputaților britanici: «ori veți vota in cursul saptamanii viitoare acordul de plecare din Uniune negociat…

- Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, anunta Theresa May. ”Aceasta amanare este o sursa de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la resedinta sa de la Downing Street sefa Guvernului conservator de la Londra.”Sper ca parlamentarii sa gaseasca un mijloc de aprobare…

- Marea Britanie poate cere teoretic o amanare a Brexitului chiar in ultimul moment, 'cu o ora inaintea' separarii programate la miezul noptii pe 29 martie, a declarat luni, sub rezerva anonimatului, un inalt responsabil european pentru France Presse. Intrebat daca exista un termen…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- „Spania nu se va opune concesiei unei eventuale prelungiri', dar 'aceasta trebuie sa aiba o perspectiva clara de rezolvare. Prelungirea incertitudinii prin prelungirea termenelor este o alternativa care nu este nici rezonabila, nici de dorit', a afirmat Sanchez in fata deputatilor spanioli. Premierul…