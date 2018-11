Premierul britanic Theresa May garanteaza drepturile romanilor care vor ajunge in Regatul Unit pana in martie 2019.

Practic, noul acord aduce garanții pentru romanii care se afla deja in Marea Britanie. Cei aflați deja pe teritoriul Regatului Unit, inainte de ieșirea programata in martie 2019, vor putea in continuare sa lucreze in Marea Britanie, sa iși continue studiile sau sa locuiasca acolo.

Motivele de ingrijorare ar fi, informeaza Antena 3, faptul ca dupa polonezi romanii trimit cei mai mulți bani in țara sub forma de remitențe. Cele mai mari sume de bani trimise de cei care…