'Este un act de automutilare nationala si aceasta adunare nu are alta optiune decat sa respinga acest acord', a declarat Jeremy Corbyn, reactionand la declaratiile facute de premierul Theresa May in legatura cu summitul de duminica de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra.

Acordul de retragere, care are 585 de pagini, detaliaza conditiile juridice ale iesirii Marii Britanii din UE la 29 martie 2019. Declaratia politica…