Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) a participat la cea de-a 43-a ediție a Salonului Internațional de Inventica INOVA BUDI UZOR, desfașurat in perioada 14-17 noiembrie 2018, la Zagreb, Croația. Acest salon de inventica, organizat o data la doi ani, este al doilea cel mai ...

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va dispune de un Centru pentru transferul de cunoștințe catre intreprinderi din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Centrul va fi inființat printr-un proiect in valoare de 15,4 milioane de lei, din care 11,3 milioane vor proveni de la Uniunea…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a urcat peste 60 de poziții, pina pe locul 142, in topul celor mai bune instituții de invațamint superior din Europa de Est și Asia Centrala. Rectorul Valentin Popa susține ca evoluția pozitiva a USV in importantul clasament internațional a fost determinata,…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a anunțat luni, 29 octombrie, in cadrul unei conferințe de presa, lansarea unui nou proiect de cercetare - EXCALIBUR, demarat in cadrul unei competiții lansate de Ministerul Cercetarii.In acest context, rectorul instituției, prof. univ. dr. ...

- Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) prin Centrul de Limbi si Culturi Straine „Synergia Linguarum" (CLCSSL) organizeaza cursuri pentru limbile engleza, franceza, germana, spaniola, italiana, chineza, coreeana, japoneza, ucraineana, rusa si poloneza.Cei ...

- Herlitz Romania a oferit Universitatii „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), sub forma de sponsorizare, produse școlare și office, pentru desfașurarea activitaților didactice și acțiunilor culturale organizate de universitate pe parcursul anului universitar.Dintre evenimentele culturale care ...

- In cadrul unui top realizat de uniRank University Ranking, una din cele mai importante platforme internaționale specializate in clasificarea instituțiilor de invațamant superior, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se plaseaza pe poziția 14 din 80 de universitați romanești luate in ...

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) ureaza „Bun venit!” studenților din anul I, intr-un mod inedit. Intre 2 și 11 octombrie, bobocii declarați admiși in acest an la USV sunt așteptați sa ia parte la o serie de activitați reunite sub genericul „Saptamana bobocilor”. Proiectul prin care ...