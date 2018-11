Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita în urma unui incendiu izbucnit, sâmbata dimineata, într-un hipermarket din orasul Sankt Petersburg, care a provocat prabusirea unei parti a acoperisului centrului comercial, au anuntat autoritatile ruse, potrivit

- Momente de panica in urma unui incendiu izbucnit sambata intr-un hipermarket din orasul Sankt Petersburg. O persoana a fost ranita și transportata la spital, dupa ce o parte a acoperișului centrului comercial s-a prabușit din cauza focului. Sute de oameni aflați la cumparaturi in momentul in care a…

- O persoana a fost ranita in urma unui incendiu izbucnit sambata dimineata intr-un hipermarket din orasul Sankt Petersburg, care a provocat prabusirea unei parti a acoperisului centrului comercial, au anuntat autoritatile ruse, potrivit agentiei de stiri Tass.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN14 Medias Copsa Mica, traficul este blocat la kilometrul 47 700 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.O persoana a fost ranita grav.Se fac cercetari…

- Femeia se afla in tramvai, in drum spre serviciu, cand o lampa de iluminat i-a cazut in cap. Incidentul s-a produs din cauza unei defectiuni a tramvaiului, care a dus la desprinderea pantografului. "In aceasta dimineata, in jurul orei 7.30, la tramvaiul care circula catre Ford s-a desprins…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul in judetul Covasna, pe DN10 Teliu ndash; Intorsura Buzaului, la kilometrul 120 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta.In urma evenimentului o persoana a fost ranita…

- O persoana a fost ranita grav, vineri, intr un accident care a avut loc pe DN 71 in zona localitatii Aninoasa, la fata locului intervenind un elicopter SMURD pentru a prelua victima, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Dambovita, transmite Agerpres.ro. In zona unde a avut loc accidentul…

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineata in Buftea, in apropiere de pod Buciumeni, o persoana fiind ranita, anunta IPJ Ilfov. Cauza accidentului a fost patrunderea pe contrasens, doua masini...