Acoperisul unui bloc din Baia Mare a cazut peste un barbat. Incidentul s-a petrecut pe strada Victoriei

- Azi-noapte o casa, situata pe strada 16 Februarie din Baia Mare, a fost cuprinsa de flacari. In urma apelului facut la 112, la fata locului au ajuns patru echipaje de pompieri si un echipaj SMURD. Pentru ca flacarile erau violente si exista riscul ca acestea sa se extinda la alte bunuri aflate in imprejurimi,…

- Trei victime au rezultat in urma unui accident petrecut in cursul zilei de vineri, 14 iunie, pe strada 8 martie din Baia Mare. Asta dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal. La fata locului au intervenit echipaje TIM, EPA si SAJ. Una dintre victime a fost transportata de urgenta la UPU, in timp ce…

- Mai multe curti si gospodarii din judetul Maramures au fost inundate in cursul serii de miercuri, 12 iunie, in urma unei ploi torentiale. La Viseu de Sus, pompierii sectiei din oras au intervenit pentru evacuarea apei din trei gospodarii de pe strada Cerbului colt cu strada Moldova. La Dragomiresti,…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare este partener intr-un proiect amplu, organizat cu prilejul Zilei Naționale a Testarii Consumului Personal de Alcool. In acest context, toți cei care doresc sa participe activ la cea mai mare testare naționala privind consumul personal…

- De Ziua Internationala a Copilului, cu sprijinul Asociatiei SAMAS, trei dintre mamele aflate in situatii dificile de viata, care vor naste la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare vor primi Cutia Bebelusului. De asemenea, acestea vor beneficia de un curs de ingrijire a bebelusului…

- ccIn cursul serii de luni, 13 mai, pe Bulevardul Indepndentei din Baia Mare s-a petrecut un accident rutier. Au fost implicate doua autoturisme si au rezultat doua victime. Acestea au fost preluate si transportate la spital, potrivit informatiilor furnizate de Oana Gonczi, purtatorul de cuvant al ISU…

- „De nenumarate ori, am vazut pe retelele de socializare informatii, mai mult sau mai putin exacte, despre perioada perinatala. Este foarte important ca persoanele care educa mamele si viitoarele mame sa fie certificate pentru a putea furniza informatii de actualitate, legate de acest subiect. Organizatia…

- In cursul noptii de joi spre vineri, in jurul orei 3:50, o persoana a cazut de la inaltime, mai exact de pe o centrala termica dezafectata din Baia Mare. Incidentul s-a petrecut pe Aleea Dobrogei, in zona Liceului Sportiv. Barbatul a fost preluat de un echipaj de ambulanta si predat la UPU Baia Mare.…