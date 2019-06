Acoperișul unei școli, luat de vijelie Reprezentanții ISU Constanța au anunțat ca, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, acoperișul școlii din Castelu a fost smuls. „Intervin cu mijloacele specifice colegii din cadrul Detașamentului Medgidia cu o autospeciala, se acționeaza pentru degajarea acoperișului", au spus sursele citate. Potrivit acestora, nicio persoana nu a fost ranita. Acoperișul avea aproximativ 300 de metri patrați și a fost smuls in proporție de 90 la suta. In județul Constanța este cod portocaliu nowcasting de ploi, vijelii și grindina pana la ora 15.00. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

