- Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica este sarbatorita pe 8 septembrie. Sarbatoarea aduce cu sine o serie de obiceiuri si traditii. Citește și: Calendar creștin-ortodox septembrie 2018. Ce se intampla daca tuna in aceasta luna Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Pe 8 septembrie…

- Sfanta Marie Mare este ziua in care Feciara Maria a trecut la cele sfinte. Aceasta zi, practic praznuiește moartea acesteia și mai este cunoscuta in popor sub denumirea de Adormirea Maicii Domnului.

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil Sarbatori religioase greco-catolice: Cei 7 tineri m. din Efes; Sf. cuv. m. Evdochia; Sf. Ioan Maria Vianney Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Ioan M. Vianney, pr. Sfintii sapte tineri din Efes sunt pomeniti…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci și noua, Biserica praznuiește pomenirea Sfantului Mucenic Calinic, cel din Gangra. Pe 29 iulie, credincioșii se inchina la Sfantul Mucenic Calinic, zis și cel neatins de flacari.

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Ermolau, Ermip si Ermocrat; Sf. m. Paraschiva Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Ioachim si Ana; Bartolomea…

- CHIȘINAU, 14 iul — Sputnik, C.S. Astazi Biserica face pomenirea Sfinților Cosma și Damian, cunoscuți și ca sfinții doctori fara de arginți. Acești doi sfinți sunt adevarate modele de medici, întrucât erau iubitori de oameni și neiubitori de arginți, tamaduind fara…

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. În perioada 13-14 iulie va fi organizat tradiționalul Drum al Crucii și Pocainței, în jurul Capitalei. Cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir, procesiunea este organizata pentru al 15-lea an consecutiv, cu prilejul cinstirii Binecredinciosului…

- Este sarbatoare importanta maine, 9 iulie, in biserica crestina. Mai multi sfinti sunt sarbatoriti, iar multi romani isi serbeaza onomastica. Asadar, pe data de 9 iulie, in fiecare an, biserica ii praznuieste pe Sfantii Mucenici Pangratie si Chiril.