- Potrivit calendar ortodox 2019, pe 1 octombrie credinciosii ortodocsi cinstesc Acopersmsntul Maicii Domnului. In aceasta zi mamele obisnuiesc sa se roage Maicii Domnului pentru a primi cerescul ei acoperamant.

- In Duminica a XVIII-a dupa Rusalii, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul credincioșilor din parohia Teiuș II, protopopiatul Blaj. IPS Irineu, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de resfințire a bisericii cu hramul „Sfantul…

- Amenajarea unui loc de rugaciune in casa este un obicei creștin transmis din generație in generație și promovat de Biserica. Orice creștin care practica cu evlavie aceasta religie ar trebui sa-și amenajeze in propria locuința un astfel de loc de rugaciune pentru ocrotirea casei și a familiei sale, dar…

- Crestinii sarbatoresc, pe 14 septembrie, Inaltarea Sfintei Cruci Procesiunea ”Calea Sfintei Cruci, scara catre cer!”. Foto: Arhiva/ basilica.ro Crestinii sarbatoresc astazi Înaltarea Sfintei Cruci, o zi care aminteste de gasirea lemnului crucii pe care a fost rastignit Iisus Hristos,…

- Sfanta Maria - Maica Domnului, Preacurata sau Nascatoarea de Dumnezeu, așa cum mai este denumita de Biserica Ortodoxa Romana, este sarbatorita in decursul a mai multor zile de pomenire, de-a lungul unui an liturgic. Maica Domnului: sarbatori și Icoane

- Adormirea Maicii Domnului este o sarbatoare ortodoxa si catolica celebrata pe 15 august in care se comemoreaza “moartea” Fecioarei Maria. Potrivit Sf. Traditii, Maica Domnului si-a trait ultimii ani pe pamant la Efes, alaturi de Sf. Ioan Evanghelistul. Ea nu a gustat niciodata moartea, ci pur si simplu…

- Povestea Taberei de Creație ”Daruind vei Dobandi” a inceput acum 18 ani, in satul Filioara, din comuna Agapia. La inițiativa parintelui paroh Dumitru Irina, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a dat binecuvantarea ca tinerii voluntari din Asociația Studenților…

- Pe 20 iulie, in fiecare an, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ilie. Sfantul Ilie a fost un proroc evreu. In viata pamanteasca a savarsit pacate, mai ales atunci cand i-a ucis parintii la indemnul diavolului. A fost iertat de Dumnezeu si trecut apoi in randul sfintilor.