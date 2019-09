Stiri pe aceeasi tema

- Echinoctiul de toamna din acest an este pe 23 septembrie, la ora 10.50 ți marcheaza inceputul toamnei astronomice. La echinocțiul de toamna Soarele trece prin punctul autumnal, unul din cele doua puncte in care ecliptica intersecteaza ecuatorul ceresc. Ca urmare, ziua va fi egala cu noaptea și va descrește…

- Credincioșii sarbatoresc in 14 septembrie Inaltarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Este cinstita prin post și praznice, fiind cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii lemnului sfant. Se postește pentru sanatatea familiei, pentru spor și pentru bunastarea gospodariilor. Spre deosebire de alte sarbatori,…

- In 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. Fecioara Maria s-a nascut intr-o familie de crestini, Ioachim…

- Calendar ortodox august 2019. In fiecare an, pe data de 6 august, crestinii ortodocsi sarbatoresc Schimbarea la Fata a Domnului. Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta si sub numele de Probejenie. Afla ce traditii, superstitii si obiceiuri exista in aceasta zi.

- In aceasta zi nu este bine sa te certi cu alti oameni sau sa fii certat de altii. In caz contrar, asa vei ramane intregul an. Oamenii care se roaga sa scape de o patima se vor vindeca cu siguranta. In plus, femeile insarcinate care tin post in aceasta zi se vor bucura de o nastere usoara si de copii…

- In data de 20 iulie, in fiecare an, crestinii ortodocsi praznuiesc marea sarbatoare a Sfantulului Prooroc Ilie. Sfantul Ilie este cunoscut ca ocrotitor al recoltelor și aducator de ploi, de asemenea poate arunca grindina sau provoca fulgere și tunete. Tot el alunga canicula si seceta de pe ogoare si…

