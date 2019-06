Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a pierdut meciul din sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne in fața nemțoaicei Angelique Kerber (31 de ani, 5 WTA), cu scorul de 6-4, 6-3. Kerber s-a declarat incantata de prestația sa in cadrul acestuo meci, dar a laudat-o și pe Halep la finalul partidei.…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sapte WTA, a fost invinsa joi de germanca Angelique Kerber, locul 5 in ierarhia mondiala, in doua seturi, 6-4, 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari. Halep,…

- Simona Halep (7 WTA) a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, dupa ce a pierdut in fata lui Angelique Kerber (5 WTA), scor 4-6, 3-6. La finalul jocului, sportiva din Germania si-a laudat adversara.Kerber a facut o partida excelenta si s-a impus in doua…

- Simona Halep (7 WTA) a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, dupa ce a pierdut in fata lui Angelique Kerber (5 WTA), scor 4-6, 3-6. La finalul jocului, sportiva din Germania si-a laudat adversara.

- Simona Halep, locul 7 WTA si cap de serie numarul 6, a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Eastbourne, fiind invinsa de germana Angelique Kerber, locul 5 WTA si cap de serie numarul 4, scor 6-4, 6-3. Halep a castigat primul ghem al meciului insa Kerber…

- Simona Halep (7 WTA) a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, dupa ce a pierdut in fața lui Angelique Kerber (5 WTA), scor 4-6, 3-6.Sportiva din Germania a inceput mult mai bine partida din Marea Britanie și a facut break inca de la scorul de 1-1, iar…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Angelique Kerber (31 de ani, locul 5 WTA) se vor duela joi in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne. Jucatoarea din Germania a prefațat cea dea 11-a intalnire cu Simona Halep și a recunoscut ca se așteapta la un meci dificil. „Cu Simona am avut…

- Simona Halep a hotarat sa se retraga din turneul de la Stuttgart, programat in aceasta saptamana in Germania. Sportiva noastra a invocat o accidentare suferita in duelul cu Franta din semifinalele Fed Cup. "M-am accidentat in primul set cu Garcia. Nu am fost pregatita sa joc aici. Sunt epuizata si mental…