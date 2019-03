Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de duminica seara Asia Express - Drumul Elefantului, difuzata de Antena 1, a inceput cu o veste neașteptata pentru concurenți. Margherita de la Clejani a fost nevoita sa se retraga din competiție din cauza unor probleme de sanatate amplificate de condițiile grele prin care a trecut in cel mai…

- Pana sa ajunga la Palatul Victoria, pentru a conduce sedinta saptamanala de Guvern, Viorica Dancila a fost la Parlament, impreuna cu intreaga echipa guvernamentala, fiind ziua in care s-a adoptat bugetul pe anul in curs. Inainte de a pleca de la Paltul Parlamentului, premierul a raspuns mai multor intrebari…

- Decizie radicala anunțata de ANRE. Deși in urma cu doar cateva saptamani ANRE anunța ca toți consumatorii casnici care au optat pentru servicii furnizate de piața concurențiala pot reveni oricand doresc la servicii oferite de furnizori de pe piața reglementata, acum, cei de la ANRE au emis un ordin…

- Hidratare, tonifiere, luminozitate si aproape deloc riduri. Acestea sunt calitatile unui ten pentru care orice femeie face eforturi colosale inca din cele mai vechi timpuri. Acum, insa, este suficient sa va lasati pe mana asist. univ. dr. Anca Plapcianu, specialist in dermatologie și doctor in științe…

- Afaceristul Constantin Dulute face prima miscare pe piata imobiliarelor pe anul 2019, achizitionand in mijlocul Iasului un teren de 24 hectare. El devine astfel un investitor strategic al capitalei Moldovei. Omul de afaceri a platit pentru acest teren peste 42 milioane de euro. S-au facut multe speculatii…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a dezvaluit in exclusivitate in urma cu cateva zile, FCSB vrea sa-l transfere in aceasta iarna pe Ibrahima Tandia, fotbalistul de 25 de ani al celor de la Sepsi. Pentru a-l aduce pe Tandia, mijlocaș ofensiv nascut in Mali, Gigi Becali trebuie sa plateasca o suma minima. Atacantul…

- Pericol mare pentru RCS&RDS! Concurența joaca la rupere. Unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața le da planul peste cap celor de la Digi, care și-au lansat recent acest serviciu.Concret, un gigant ofera respectivul serviciu gratuit, iar toți romanii vor putea beneficia de el,…