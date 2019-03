Achiziționare medicamente din farmacii. Reguli noi: Ce trebuie să știi Asigurații din sistemul național de asigurari de sanatate ar fi trebuit sa aiba acces la tratamente cu medicamente și la investigații, oriunde pe teritoriul țarii in baza recomandarii medicului, inca de la 1 iunie 2018, insa acest termen a fost prorogat, noul termen propus fiind cel de 1 iulie 2019. Noua prevedere a fost pusa in dezbatere publica pe site-ul CNAS. Afla AICI despre ce este vorba. Noua prevedere a fost pusa in dezbatere publica pe site-ul CNAS. Afla AICI despre ce este vorba. Vezi și: Criza: mii de medicamente ieftine dispar din farmacii Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de romani utilizeaza aceste medicamente și risca sa nu le mai gaseasca in farmacii incepand cu acest an, anunța Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), din cauza unei taxe care pune o presiune din ce in ce mai mare pe companiile producatoare.

- Criza din Venezuela se accentueaza. Președintele Maduro a inchis granița cu Brazilia pentru a opri ajutoarele straine. Liderul de la Caracas neaga ca țara sa este in criza umanitara. Oamenii de rand fac insa eforturi uriașe pentru o masa calda sau medicamente.

- Noua medicamente similare Eurespal au fost retrase de pe piața de Agenția Europeana a Medicamentului. Aceeași decizie a fost aplicata și in cazul altor doua comercializate in afara Uniunii. Toate conțin fenspirida, substanța care era benefica in combaterea tusei productive, dar care provoaca probleme…

- In urma cu o saptamana un medicament antitusiv a fost retras de pe piața, dupa ce s-a descoperit ca a provocat reacții adverse, deși romanii nu s-au plans de vreo problema. De curand, inca un medicament impotriva tusei a fost retras de la vanzare in Romania.

- Medicamentul Eurespal, folosit impotriva tusei si disponibil sub forma de sirop si comprimate, va fi retras de pe piata in urma unei decizii a producatorului francez, intrucat substanta activa - fenspirida - ar putea provoca probleme cardiace.

- Reguli noi in ceea ce privește farmaciile, impuse de Uniunea Europeana. Farmacistii nu vor mai putea vinde pastille la bucata. Sambata, 9 februarie, intra in vigoare o directiva europeana care le impune farmaciștilor sa nu mai elibereze pacienților medicamente la bucata, ci doar o cutie intreaga. Noua…

- Eliberarea biletelor de trimitere conform H.G. nr. 140/2018 pentru anul 2019 conține mai multe prevederi extrem de importante. Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate a publicat proiectul de act normativ pe pagina CNAS pentru dezbatere publica. CNAS poarta discuții cu organizațiile patronale, sindicale…

- CNAS reaminteste ca valabilitatea cardurilor de sanatate a fost prelungita de la cinci la sapte ani. Casa Nationala de Asigurari in Sanatate (CNAS) reaminteste cetatenilor ca valabilitatea cardurilor nationale de sanatate a fost prelungita de la cinci la sapte ani, precizand ca pacientii…