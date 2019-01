Achiziţii record în 2018: Rusia depăşeşte China Rusia a ajuns pe locul cinci in lume dupa rezervele de aur, in conditiile in care sanctiunile occidentale au determinat banca sa centrala sa faca achizitii record in 2018, arata datele oficiale date vineri publicitatii, transmite Reuters. Anul trecut, achizitiile de aur ale Rusiei au crescut semnificativ in urma reducerii detinerilor de obligatiuni americane, dupa ce Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva entitatilor rusesti, in aprilie. Banca Centrala a Rusiei a anuntat vineri ca a cumparat anul trecut 8,8 milioane de uncii de aur, depasind recordul de 7,2 milioane de uncii de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

