Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Toma a prezentat, intr-o inregistrare video pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook, prioritațile municipalitații pentru anul 2019. Continuarea asfaltarilor, modernizarea locurilor de joaca și instalarea de platforme de gunoi ingropate, amenajarea parcurilor și continuarea investițiilor…

- Metrorex si Primaria sectorului 4 vor demara proiectul comun de constructie unei noi statii de metrou la nivel suprateran ce va completa Magistrala 2, iar aceasta va fi situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura, au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, primarul Sectorului 4,…

- Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6 din Municipiul București, a sarbatorit Centenarul Marii Uniri in inima comunitații.Un eveniment care a adus multa incantare bucureștenilor a fost aprinderea luminițelor in cel mai frumos parc al Capitalei: Parcul Drumul Taberei. Pe 1 decembrie, la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea nu va participa la evenimentele dedicate Zilei Nationale a Romaniei, dupa ce medicul i-a recomandat sa nu stea atatea ore la temperaturi scazute, transmit reprezentantii cabinetului de presa al Camerei Deputatilor. Sursa citata transmite ca, pe data de 1 decembrie,…

- Avocatul Poporului ancheteaza posibile evacuari abuzive in comuna Alexeni, județul Ialomița. Instituția a demarat ancheta ca urmarea unor petiții adresate Avocatului Poporului, in care mai mulți cetațeni din comuna Alexeni, județul Ialomița, semnalau faptul ca este posibil sa fie evacuați, in opinia…

- Gabriela Firea a anuntat, luni, ca si-a dat demisia de la sefia PSD Bucuresti, unde era presedinte interimar. Primarul general era aproape de a-si pierde aceasta functie in sedinta conducerii PSD, aceasta urmand sa fie inlocuita cu primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.

- Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, a reacționat dupa acuzațiile aduse liderului PSD, Liviu Dragnea, de catre Gabriela Firea.Mutu confirma intalnirea cu președintele partidului, Liviu Dragnea. Primarul din Sectorul 6 susține ca intalnirea a fost la solicitarea lor și a urmarit doar clarificarea aspectelor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriel Mutu, a declarat ca in urma unei intalniri secrete a președintelui PSD Liviu Dragnea cu primarii de sectoare (fara primarul Sectorului 3, Robert Negoița) s-a decis ca interimatul de la București in urma demiterii care i se pregatește va fi asigurata de Gabriel…