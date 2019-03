Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, la masa juriului Bravo, ai stil!’, show difuzat de miercuri pana sambata, de la ora 23:00, la Kanal D, o noua celebritate se va alatura celor trei jurați, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu și Catalin Botezatu. Vedeta care va avea un cuvant de spus in ceea ce privește vestimentatiile…

- In cele patru ediții difuzate saptamana aceasta, de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, și in Gala de sambata, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, alaturi de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu și Maurice Munteanu se va afla Ami. Ami, in varsta de 29 de ani, a marturisit ca este nerabdatoare sa le…

- O noua vedeta se alatura juraților “Bravo, ai stil!”, in aceasta saptamana. Este vorba de un om de radio și de televiziune. Este unul dintre cei mai indragiți entertaineri din Romania vine in cel mai urmarit show de fashion.

- Cristina Ich a fost recent ceruta in casatorie, insa nu a stabilit ziua in care va face pasul cel mare. Co-prezentatoarea de la Kanal D traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Mihai, pe care a decis sa il țina departe de ochii curiosilor. "Chiar glumeam, am zis ca la vara ma marit. Nu am stabilit,…

- Christina Ich s-a sarutat cu Bote apoi a anuntat ca se marita. Citeste povestea momentului! Frumoasa Christina Ich s-a alaturat pentru o saptamana juratilor de la „Bravo, ai stil!”. Cea mai frumoasa femeie din Romania, cum este considerata de multi vedeta, a rostit cateva declaratii socante, care au…

- Cristina Ich si Catalin Botezatu au dat frau sentimentelor si s-au sarutat cu foc, chiar in fata camerelor de luat vedere. BRAVO AI STIL. Jurat nou la "Bravo, ai stil!". Surpriza uriasa in show-ul de fashion de la Kanal D "M-au apucat toate caldurile! Catalin, m-au apucat caldurile!…

- Sezonul cinci al celui mai in voga show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil!”, a inceput in forta, telespectatorii facand deja cunostinta cu cele 10 concurente, aflate in lupta pentru titlul de Cea mai stilata femeie din Romania. Sezonul cinci al celui mai in voga show de fashion din Romania, “Bravo,…