Achiziţia corvetelor, suspendată. Leş: Nu ştiu ce se va întâmpla pe viitor Oprirea procedurii ar putea avea influente asupra bugetului Ministerului Apararii Nationale (MApN), a declarat, joi, pentru Agerpres, ministrul Apararii, Gabriel Les. 'A fost depusa o solicitare pentru anularea acestei proceduri. A fost admisa de catre CNSC si s-a suspendat in acest moment. Ni s-au cerut niste documente. Acum se lucreaza la tot dosarul sa il punem la dispozitie. Nu stiu ce se va intampla pe viitor. La momentul acesta avem procedura suspendata', a afirmat Les. Ministrul sustine ca intarzierea desemnarii furnizorului corvetelor multifunctionale reprezinta o problema pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

