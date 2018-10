Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum se intampla in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana și un numai, statul roman va incerca sa puna mai mare accent pe recuperarea prejudiciilor cauzate prin comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala. Daca in data de 29 mai 2018, Senatul adopta o propunere legislativa…

- Legea tuberculozei a primit vot favorabil in Comisia de sanatate si va ajunge la vot, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional, dupa ce senatorii au respins proiectul. Dupa mai bine de un an de dezbateri si blocaje in Legislativ, romanii bolnavi de TBC , care sunt cei mai multi din toata Uniunea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Parlament, legat de modificarile din Comisia juridica a Camerei Deputatilor la Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, ca in toate tarile evoluate accentul se pune pe recuperarea prejudiciului.

- "In Romania, exista mai multe genuri de abordare. Accentul pana in prezent la noi s-a pus pe latura represiva a statului, pe functia represiva a statului si a legislatiei. Eu cred ca intr-o tara moderna, fara ca aceasta latura sa fie cu totul desconsiderata, este nevoie de a pune accent mai mult…

- Aviz favorabil pentru proiectul inițiat de deputatul ”Mitraliera”. Dai banii inapoi și scapi de pușcarie. Comisia juridica a adoptat marți, 9 octombrie, un raport de admitere pentru proiectul inițiat de deputatul PSD de Arges, Catalin Radulescu, modificat de deputații juriști PSD și UDMR, astfel incat…

- Evazioniștii scapa urmarirea penala daca achita prejudiciul integral si 20% in plus, din suma vizata, au decis, marti, deputatii juristi. Proiectul de lege este al deputatului Catalin Radulescu. Potrivit proiectului, persoanele acuzate de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca achita prejudiciul…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat un raport favorabil, cu 13 voturi pentru (PSD, ALDE, UDMR), 3 impotriva (USR) si 3 abtineri (PNL) pe proiectul de lege al deputatului PSD Catalin Radulescu, proiect care prevede ca persoanele care comit evaziune fiscala si nu sunt recidiviste pot scapa…

