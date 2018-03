Stiri pe aceeasi tema

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP, citeaza agerpres.ro. "Lansam un apel tuturor partilor, in…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a condamnat marti, definitiv, la inchisoare pe fratii Ioan si Victor Becali, in dosarul "Mita pentru judecatoare". Surprinzator, din tot lotul inculpatilor, cel care a scapat a fost fostul actionar Cristi Borcea - achitat. Victor Becali a primit 5 ani…

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- Iata o trecere in revista a celor mai mediatizate profetii pentru 2018 lansate de Baba Vanga, clarvazatoarea oarba. Rivalitate economica intre China si Statele Unite. Potrivit profetiei, China va depasi...

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de alcool…

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- Statele Unite sustin ca statul nord-coreean ar putea lansa un atac nuclear catre teritoriul american in doar cateva luni, in timp ce Phenianul sustine ca Washington ia in considerare un atac nuclear preventiv, noteaza Reuters conform News.ro . Disputa dintre cele doua tari a avut loc la o conferinta…

- Anul 2018 va fi unul bun și rodnic pentru Republica Moldova. Noutațile principale sunt legate de economie, în special agricultura, dar și de politica. Ce schimbari ne așteapta în anul care a început deja, aflați din interviu. Noul an vine întotdeauna cu…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, faţă…

- In contextul declarațiilor facute saptamana aceasta in China de catre Premierul britanic Theresa May, potrivit careia libertatea de mișcare a cetațenilor europeni va fi restricționata odata cu martie 2019, Claudia Țapardel a atras atenția ca libertatea de mișcare este un drept fundamental, iar UE…

- Claudia Țapardel a sancționat declarațiile Theresei May, afirmand ca sunt ”populiste” și ”nerealiste”. Prioritate absoluta pentru Romania ”Poziția Uniunii Europene este ca libertatea de mișcare este un drept fundamental și trebuie sa continue inclusiv pe perioada de tranziție, adica…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si în mod adecvat în cazul în care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Noile tehnologii si competitia la nivel geopolitic schimba natura razboaielor, comenteaza revista The Economist, observand ca exista noi tipuri de conflicte militare, intrastatale, civile, in zone urbane, si anticipand ca Rusia si China nu vor accepta dominatia internationala a Statelor Unite.

- Cele doua maimute au fost clonate folosind aceeasi tehnica utilizata in urma cu doua decenii pentru a crea oaia Dolly, astfel trecand peste o bariera tehnica despre care se crede ca ar putea deschide calea clonarii fiintelor umane, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Noua strategie de aparare a Pentagonului prezinta o schimbare radicala pentru SUA. Dupa aproape doua decenii de concentrare pe amenințarea militanților islamiști și a statelor care nu respecta legile internaționale, Washington decide sa se concentreze pe competiția cu marile puteri, Rusia și China.

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida.

- Economia globala este asteptata sa creasca cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 miliarde de dolari peste valoarea curenta, o trendinta similara urmand a avea si economia Romaniei, estimeaza PwC. Principalele motoare de crestere ale economiei…

- Liderii in tehnologie, antreprenorii și oamenii de știința din sectoarele in cerere sunt printre cei care pot candida. China și-a stabilit obiectivele pentru dezvoltarea economica și sociala și considera ca recrutarea experților din strainatate este esențiala pentru realizarea acestui obiectiv. Atunci…

- Mistica femeie Baba Vanga este faimoasa in intreaga lume pentru prezicerile sale privind noul an. Oamenii care cred in aceste preziceri considera ca acestea se vor implini si vor schimba lumea pentru totdeauna. Aceasta ar fi prezis faptul ca China va inlocui SUA si va deveni prima putere mondiala, iar…

- Meteorologii americani au anuntat, luni, ca frigul extrem care a lovit Statele Unite va continua si saptamana viitoare. O masa de aer arctic ar urma sa aduca temperaturi sub cele normale si vanturi extrem de reci in centrul si estul SUA. "Vremea rea" va continua in nord-estul SUA,…

- Mistica femeie Baba Vanga este faimoasa in intreaga lume pentru prezicerile sale privind noul an. Oamenii care cred in aceste preziceri considera ca acestea se vor implini si vor schimba lumea pentru totdeauna.

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- O echipa formata din 13 alpinisti polonezi incearca o premiera, propunandu-si sa atinga in sezonul de iarna al doilea cel mai inalt varf din lume, K2. Muntele a fost urcat de doar 300 de oameni, in timp ce pe Everest au ajuns peste 4.000, dar nimeni nu a reusit sa ajunga iarna in varf din…

- Profetiile pentru 2018 ale celebrului invatat francez suscita un puternic interes din partea publicului larg inclusiv pentru faptul ca unele dintre previziunile lui Nostradamus s-au adeverit. Cotidianul The Independent...

- 'A lansa acuzatii fara motiv prin intermediul presei nu contribuie la intarirea increderii reciproce si a cooperarii', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei chineze, Hua Chunying, intrebata fiind despre tweet-ul in care Trump a scris joi ca Beijingul a fost prins 'asupra faptului' vanzand…

- Un val de frig extrem se mentine in nordul Statelor Unite si in Canada, unde a nins abundent in zilele precedente. In statul american Minnesota temperaturile au coborit la -38 de grade, intr-o localitate autoproclamata „congelatorul tarii”. In unele zone din Canada este mai frig decit la Polul Nord,…

- In statul american Minnesota temperaturile au coborat la -38 de grade, intr-o localitate autoproclamata „congelatorul tarii”. In unele zone din Canada este mai frig decat la Polul Nord, cu temperaturi de -40. Oamenii au postat pe retelele sociale fotografii cu geamuri crapate din cauza frigului.

- Fostul președinte Barack Obama i-a acordat un interviu printului Harry, transmis astazi, noteaza abcnews. Oamenii din functiile de conducere trebuie sa fie atenți in utilizarea social media și a avertizat sa nu piarda prea mult timp pe Internet, in detrimentul lumii din afara. Nu a dat nume dar, cu…

- Potrivit Babei Vanga, anul viitor vor avea loc doua evenimente importante. Clarvazatoarea din Bulgaria a spus ca in 2018, China va deveni urmatoarea "superputere" a lumii, in locul Statelor Unite, si "o noua forma de energie" va fi descoperita pe planeta Venus.

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Potrivit Babei Vanga, anul viitor vor avea loc doua evenimente importante. Clarvazatoarea din Bulgaria a spus ca in 2018, China va deveni urmatoarea "superputere" a lumii, in locul Statelor Unite, si "o noua forma de energie" va fi descoperita pe planeta Venus.In legatura cu prima predictie,…

- Pentru anul 2018 Baba Vanga a prezis "China va deveni noua putere mondiala." Cele mai importante profetii facute de Baba Vanga pentru urmatorii ani: - In 2023 se va schimba usor Orbita Pamantului- In 2025 Europa va fi pustiita- In 2028 se va dezvolta o noua sursa de energie,…

- Baba Vanga, clarvazatoarea supranumita Nostradamus din Balcani, a facut doua predicții ingrijoratoare pentru anul 2018. Predicțiile Babei Vanga sunt renumite in toata lumea dupa ce aceasta a vorbit despre Brexit, atacul terorist din 11 septembrie și apariția gruparii teroriste ISIS cu mult timp inainte…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- China si Rusia actioneaza impotriva intereselor SUA, "dorind sa creeze o lume in antiteza cu valorile SUA", se arata in noua 'Strategie de securitate nationala' a Statelor Unite, ale carei idei...

- Antrenorul formatiei Dinamo, Vasile Miriuta, a dezvaluit, luni, dupa meciul cu ACS Poli Timisoara, ca a intocmit o lista de transferuri formata din cinci jucatori romani din Liga 1, cu ajutorul carora este sigur ca ar putea califica echipa in play-off. "Am creionat (n.r. - lista de transferuri),…

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018: - Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. - Incalzirea globala va starni multe conflicte armate. China va face o mutare strategica prin care va deveni lider mondial. -…

- Deși partenerul sau de viata se afla în „lumina reflectoarelor” la nivel mondial, foarte putine se stiu despre Ri Sol-ju, sotia liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ri Sol-ju are 28 de ani si trei copii împreuna cu unul dintre cei mai controversati lideri ai lumii.…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018, potrivit antena3.ro. Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. Citeste si Pustnicul Zosima din muntii Rarau, PROFETII CUTREMURATOARE. "O sa fie mare macel in orase. Greu…

- Artizanii din Napoli si-au instalat ca in fiecare an tarabele in orasul vechi. Anul acesta, pe langa statuetele traditionale care prezinta scena nasterii Domnului, au aparut si alte figurine, mai putin obisnuite.