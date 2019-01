Aceștia sunt cei mai inteligenți câini, potrivit unui psiholog canin Cainii sunt companionii oamenilor de mii de ani și ii apreciem pentru devotamentul și inteligența lor. Dar cum se poate stabili care sunt cei mai inteligenți caini? O asemenea misiune este extrem de grea, deoarece intr-o astfel de evaluare trebuie luați in calcul mai mulți factori. Potrivit psihologului canin Stanley Coren, cainii prezinta mai multe tipuri de inteligența: inteligența adaptiva (capacitatea de a-și da seama de lucruri), inteligența funcționala (capacitatea de a executa ordinele) și inteligența instinctiva (așa-numitul talent innascut). La acestea se adauga inteligența spațiala,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

