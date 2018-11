Acești români riscă să rămână pe întuneric Astfel, romanii care nu-si platesc la timp facture de energie electrica ar putea ramane pe intuneric mult mai usor, daca nu vor plati o garantie furnizorului de electricitate. Banii pe care oamenii trebuie sa-i depuna in contul furnizorului pentru a nu fi debransati reprezinta media a trei facturi, incasate cu titlul de garantie. Cu alte cuvinte, o familie cu dificultati financiare care a intarziat plata ultimelor doua facturi va fi obligata sa mai plateasca inca trei pentru a nu ramane fara energie electrica. In cazul persoanelor prinse ca fura curent, garantia se va intinde pe un an de zile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

