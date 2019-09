Acești români pot rămâne fără pensii. În ce condiții Potrivit inițiative legislative, dreptul la pensia speciala se va pierde ca urmare a unei condamnari definitive pentru o fapta de corupție, indiferent de cați ani au trecut de la ispașirea pedeapsei. Concret, e vorba de infracțiunile de luare/dare de mita și trafic de influența. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

