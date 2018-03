Acestea sunt VIRALELE la care te uitai acum 10 ani – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- INNA a facut show in Mexic in fața a 10.000 de fani. Vedeta este un artist iubit și apreciat la nivel internațional, mai ales in Mexic, acolo unde fiecare concert este mereu o intalnire emoționanta și exploziva cu fanii care o susțin și ii asculta muzica. INNA a susținut doua concerte in Mexic in…

- Romania a inregistrat in luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobisnuit pentru primele luni ale anului cand se inregistra un surplus, iar ingrijoratoare sunt cresterile inregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenta sociala sau bunuri si servicii, a declarat, marti, Ionut Dumitru,…

- Administratiile locale din Romania pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeana (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public si gratuit la internet Wi-Fi, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si ...

- ”Banca Comerciala Romana (BCR) opreste in noaptea de vineri spre sambata, intre orele 23:00 - 5:00, sistemele informatice care gestioneaza serviciile de Internet si Mobile Banking – Click 24 Banking, respectiv Touch 24 Banking. Vor fi afectate, de asemenea, si aparatele multifunctionale si ghiseele…

- Ștefania lanseaza azi cel de-al doilea single din cariera sa, “Solo Un Momento”, insoțit de un videoclip plin de energie pozitiva! “Solo Un Momento” este o piesa care transmite energie pozitiva și in care dansul și muzica se completeaza perfect! Artista ne incurajeaza sa ne exprimam liber și sa ne…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. Biletele se pun in vanzare pe 23 martie exclusiv pe www.iabilet.ro Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța deschiderea primului centru de training local Allied Telesis in Romania. Programul ofera celor interesați, parteneri sau utilizatori finali, posibilitatea de specializare in…

- Giulia a ales sa lanseze piesa „Imi da fiori“ și videoclipul care o insoțește in premiera pe Unica.ro. Giulia revine astfel in peisajul muzical autohton cu o melodie compusa de Irina Rimes, interpreta-compozitoare originara din Republica Moldova. „ este o piesa de care m-am indragostit iremediabil…

- Ionuț Negrea, in varsta de 32 de ani, din Targu Jiu, care lucreaza ca subofițer in cadrul MapN, crește o rasa unica de porumbei in Romania. Angajatul MapN este un columbofil pasionat și, totodata, singurul gorjean arbitru national in acest domeniu in care crește o rasa unica de porumbei in Romania.…

- Telekom Electronic Beats (TEB), unul dintre cele mai expresive și mai dinamice proiecte de muzica electronica din Europa, ajunge in acest an și in Romania. Pe 13 și 14 aprilie vor avea loc mai multe concerte in Control Club din Bucuresti, unde TEB prezinta nume mari ale muzicii electronice internationale.…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- ”Romania este singura țara in care succesul nu are succes” Victoria copiilor de la Doina Bascovului…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna. Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Din primele cercetari ale politistilor, accidentul s a produs pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum.Doua autoturisme au intrat in coliziune,…

- "Am urmarit cu atenție prezentarea bilanțului pe care procurorul șef al DNA l-a intocmit. Acesta a aratat, inca o data, ca cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alaturi de ceilalți procurori DNA, au bagat sub preș toate anomaliile legate de activitatea…

- Finala se desfașoara la Sala Polivalenta din Bucuresti. 15 piese concureaza pentru a reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018. Spectacolul este transmis in direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, dar și pe YouTube. Ordinea intrarii in Finala Selecției Naționale Eurovision 2018 1.Rafael&Friends…

- Duminica a fost lansat noul Samsung Galaxy S9 in cadrul unei prezentari urmarite online simultan de aproape 700.000 de oameni via YouTube. Noile Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au fost introduse sub sloganul ”Do what you can’t”. Ambele terminale au un ecran Infinity, cu raport 18,5:9, dar și de un senzor…

- Aproximativ 300.000 de persoane din Romania sunt diagnosticate cu Alzheimer. Aproximativ 15.000 de persoane care sufera de aceasta maladie sunt inregistrate anual in Europa. Cele mai recente date sugereaza o crestere dramatica a incidentei acestei boli. Primele modificari in creierul…

- Cele doua reprezentante ale Romaniei in proba de bob, Maria Adela Constantin si Andreea Grecu, au debutat in concursul olimpic de la PyeongChang, odata cu disputarea primelor doua manse, la finalul carora tricolorele ocupa locul 16 la general, informeaza site-ul cosr.ro.

- "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici și Va mulțumim!", au declarat Carla's Dreams. Anul acesta, Carla's Dreams deja au lansat doua piese "413" și "17 ani". Single-ul anterior "Beretta" are peste 27 de milioane de vizualizari, iar "Pana la sange"…

- Mijlocasul Antun Palici a revenit la Dinamo dupa o perioada nefasta in Belgia, la Mouscron. Acum va aparea in fata fanilor in meciul cu Chiajna, programat luni, de la ora 20.45, pe terenul ilfovenilor. "Sunt bine, am inceput cu echipa si pas cu pas intru in ritm. Cred ca pot juca in urmatorul…

- Pregatirile facute de Qualcomm pentru trecerea la standardul de comunicatii 5G au intrat in linie dreapta, seria de modem-uri Snapdragon X50 urmand sa fie preluata de nu mai putin de 18 producatori OEM. Printre acestia se regasesc nume grele ca Asus, Fujitsu, HMD Global, HTC, LG, Oppo, Sharp, Sony,…

- Primele alegeri locale, din Romania, dupa Revoluția din decembrie 1989, au avut loc in februarie 1992, in zilele de 9 și 23 februarie, fiind, totodata, primele alegeri locale libere dupa mai bine de jumatate de secol, conform Agerpres.

- Un studiu Netflix arata care sunt serialele pe care utilizatorii din Romania le-au ales pentru primul lor binging. Cei mai mulți oameni așteapta pana la a treia intalnire, dar pentru cei mai mulți membri Netflix dureaza doar doua saptamani (12 zile, mai exact) pentru a merge pana la capat și a avea…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Startul campaniei "25 de ani de inovație" este marcat prin lansarea ofertei aniversare: 25% reducere pentru o perioada de 25 de luni pentru pachetele de servicii HAPPY HOME®, care conecteaza intreaga casa și ofera divertisment pentru toata familia - viteze de internet de 150 Mbps, 300 Mbps și 500…

- Cutremurul cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter s-a produs la adancime mica, 5.6km. Doua cutremure in judetul Buzau, duminica noaptea Este al treilea cutremur produs in Romania in ultimele 24 de ore. Primele doua s-au produs in judetul Buzau si au avut magnitudini de 2,7, respectiv…

- Ion Stanciu din comuna Nistorești este ultimul mester care mai face cimpoaie in Vrancea. La cei 72 de ani ai sai, barbatul inca mai faurește instrumentul muzical, nelipsit de la horele, balurile și sezatorile care au loc de Paște și de Craciun. Despre cimpoaiele pe care le realizeaza cu migala au aflat…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din Romania inca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice, in unele dintre acestea fiind posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI). Potrivit ANCOM,…

- In doar cateva zile de la lansare videoclipului “IDGAF” Dua Lipa poate spune ca a mai dat lovitura o data. Asta, cel puțin in Romania. Videoclipul e #1 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc. La nivel mondial, clipul “IDGAF” are deja 18 milioane de vizualizari. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului 2017. Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea…

- Artistul Rag’n’Bone Man iși anuleaza concertul pe care urma sa-l susțina la București pe 8 mai. Este pentru a doua oara cand englezul iși anuleaza un concert in Romania, dupa ce anul trecut nu a mai venit la festivalul AWAKE. “Din motive neprevazute, tronsonul sud-est european al turneului Grand Reserve…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Incepand din acest an, toti angajatii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile prin inspectoratele scolare si nu prin consiliile locale, ca pana acum. Practic, sumele necesare pentru plata salariilor personalului didactic, nedidactic si auxiliar se vor asigura de la bugetul de stat, prin…

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…

- Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 18,00, informeaza LSRS, prin intermediul unui comunicat. La eveniment sunt asteptate sa participe 700 de personalitati ale societatii romanesti: diplomati, reprezentanti ai societatii civile, oameni de presa si profesionisti din mediul public…

- Meciul Simona Halep - Aryna Sabalenka e programat joi, dupa ora 09:00. Inainte, Irina Begu o va infrunta pe Timea Babos, de la ora 06:00. Dupa ce si-a asigurat prezenta pe locul 1 mondial pana la finalul Australian Open (15-28 ianuarie), urmatorul obiectiv al Simonei Halep (26 de ani) este…

- Fostul mijlocas dinamovist Dorin Rotariu era recunoscut pentru fizicul sau plapand, devenind si tinta glumelor lui Cornel Dinu. "Saracul Rotariu poate sa cada si daca bate vantul putin", spunea "Mister" in urma cu doi ani. Acum, actualul jucator al lui Club Brugge e cu totul altul. A pus masa musculara…

- Primii care intra in 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati, din oceanul Pacific. Sunt aproximativ 100.000 de oameni pe cele 34 de insule vulcanice sau de corali, raspandite pe o suprafata de peste 800 de kilometri patrati. Se intampla la ora 12, ora Romaniei. Urmeaza Auckland, Noua Zeelanda, la…