Acestea sunt vacile sacre din Italia. De ce nu s-a atins nimeni de ele vreme de 40 de ani

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a decis, miercuri, ca toate unitatile de invatamant din judet sa fie inchise vineri, cand judetul se afla sub incidenta unei avertizari cod portocaliu de ger, ninsori si viscol. De asemenea, toti pacientii care au nevoie de dializa vor…

- Frigul si zapada din luna martie le-a dat batai de cap cocostircilor. In satul Țipala din raionul Ialoveni zeci de cocostirci au stat sa inghețe pe un deal. Localnicii au incercat sa-i prinda, dar nu au reușit. Totodata, oamenii sint ingrijorați ca aceștia ar putea sa nu reziste frigului din ultimele…

- Sute de gospodarii au ramas fara curent electric, duminica dupa-amiaza, din cauza ploii inghetate care s-a depus pe conductori. Echipele Electrica intervin la aceasta ora pentru ca oamenii sa nu petreaca noaptea in bezna.

- SC APA CTTA SA ALBA anunta ca in data de 19.03.2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Miraslau- Inoc, din aductiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda-Aiud-Ocna Mures, iar durata se estimeaza la 18 h. Consumatorii, posibil afectati de intreruperea furnizarii…

- Teerenuri si gospodarii inundate in 15 judete Sute de hectare terenuri agricole, drumuri sau gospodarii din 15 judete sunt afectate de ploile din ultima perioada si de topirea rapida a zapezilor. Cea mai grava situatie se înregistreaza în judetele Covasna, Brasov si Buzau.…

- Aproape 400 de curti din judetul Teleorman sunt inundate, 16 localitati fiind afectate de inundatii si un drum judetean, DJ 503, inchis din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis, miercuri, AGERPRES. ''Astazi (miercuri, n.r.) la ora 10.00,…

- Circulatia rutiera a fost oprita, miercuri dimineata, pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe carosabil, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau - DJ102 Cislau-Valenii de Munte - DN1A Valenii de Munte…

- „La data de 12 martie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tânar în vârsta de 19 ani, din comuna Dragu, judetul Salaj, pentru comiterea infractiunii de tâlharie…

- DEZASTRU… Firmele de constructii din judetul Vaslui sunt tot mai sarace, in pragul insolventei sau al falimentului, din cauza unor probleme fie legate de legislatie, fie din cauza atitudinii finantatorilor, in multe cazuri primarii sau Consiliul Judetean. Multi se plang de faptul ca statul, cu care…

- Cauza penala de invinuire a doua persoane pentru extragere ilicita a nisipului si practicarea ilegala a activitatii de intreprinzator, soldata cu obtinerea unui profit in proportii deosebit de mari, a fost expediata in instanta de judecata.

- Anne Bulford, directorul adjunct al BBC, a declarat intr-o conferinta de presa ca institutia media nu mai reprezinta o forta ca urmare a investitiilor facute de gigantii IT americani printre care se numara Netflix, Amazon si Apple, relateaza The Telegraph, scrie news.ro.Bulfold considera ca…

- Conform INSP, este vorba despre o tanara de 17 de ani, din judetul Covasna, "confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal". Numarul total de decese a ajuns la 88. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov,…

- Ministrul Culturii l-a revocat pe Paul Cotarleț, secretarul de stat care conducea departamentul care ar trebui sa coordoneze activitațile dedicate Centenarului. Numele, locul in structura guvernului și echipa acestui departament s-au schimbat atat de des in scurta sa viața incat nimeni nu mai așteapta…

- Traficul rutier va fi ingreunat pe mai multe drumuri naționale din cauza unui transport agabaritic care se va desfașura in perioada 8-14 martie. Traficul rutier va fi ingreunat pe anumite sectoare ale mai multor drumuri naționale sau județen ein perioada 8-14 martie din cauza unui transport agabaritic…

- Exatlon 6 martie. Cosmin Cernat a facut astazi un anunț trist. Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza problemelor de sanatate, așa ca el va pleca acasa. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni sa isi ia ramas bun de la ceilalti […] The…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe DN1BBlejoi- Ploiesti, la kilometrul 3+500 de metri, judetul Prahova, a avut loc un accidentrutier, in care au fost implicate 2 tiruri. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, formandu-se astfel coliziunea fata-spate dintre cele…

- Vesti groaznice pentru PAOK Salonic! Acum doua saptamani, echipa pregatita de Razvan Lucescu era pe locul 1 si favorita la titlu, la sase puncte de campioana Olympiakos. Astazi, ea a cazut pe locul 3 in clasament.

- Procurorul Antonio De Nicolo a declarat, duminica, la câteva ore dupa constatarea decesului capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, ca jucatorul a murit din cauze naturale, ceea ce este ciudat având în vedere ca fotbalistii profesionisti

- Un autoturism Fiat, care se afla in curtea Spitalului Județean de Urgența Focșani, a fost cuprins de flacari vineri la pranz, in timp ce staționa. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Focșani cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Cauza probabila…

- Un barbat care trecea intamplator pe langa curtea batranului, l-a observat pe acesta prabusit in nameti. Omul a sunat imediat la 112, dar medicii sositi la fata locului au constatat ca batranul murise de cateva ore. Localnicii spun ca batranul inghetat era consumator de bauturi alcoolice,…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 era blocata vineri la pranz pe ambele sensuri, din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea, anunta compania pe Twitter. "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un tramvai din linia 41, implicat intr-o tamponare cu un autoturism. Blocare la linia 41, in…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Federația Romana de Fotbal a caștigat și la Curtea de Apel procesul din cauza regulii jucatorului sub 21 de ani. In octombrie 2017, Andrei Cristea, Ovidiu Mihalache, Cosmin Frasinescu, Gabriel Bosoi, Ionuț Voicu, Vasile Gheorghe, Madalin Ciuca au dat in judecata FRF-ul din cauza introducerii regulii…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…

- Autoritatile din Serbia au raportat miercuri prima victima a valului de frig care s-a abatut asupra acestei tari si au emis o avertizare cod rosu de vreme extrema pana sambata, informeaza DPA. Un barbat in varsta de 75 de ani a murit la Doljevac, o localitate situata la 250 kilometri sud de Belgrad,…

- Din cauza conditiilor meteorologice extreme, autoritatile au decis ca la Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu scolile si gradinitele sa fie inchise luni si marti. Astfel, in urma atentionarilor de vreme severa, cursurile Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative vor fi suspendate in…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan lanseaza un atac dur la adresa PSD, caruia ii reproșeaza ca in campania electorala din 2016 „i-a mințit” pe romani, promițand ca salariile vor crește in anul urmator.„PSD, in campania electorala din 2016: salariile vor crește. PSD, dupa 1 an de guvernare…

- Pe tronsonul Novaci - Ranca al DN67C (Transalpina), in jud. Gorj, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna (ninge, pe carosabil exista 1-2 centimetri de zapada). 6 utilaje actioneaza pentru curatarea carosabilului. Deocamdata nu sunt probleme majore (ninsoarea nu este insotita…

- Este posibil ca tuburile Pitot de masurare a vitezei sa fi aratat valori incorecte din cauza ca senzorii erau acoperiti de gheata, a stabilit Comitetul interguvernamental pentru aviatie (MAK), dupa analiza preliminara a uneia din cutiile negre ale aparatului. Conform unui comunicat al comisiei…

- Vreme neobișnuit de calda pentru ultima luna de iarna s-a anunțat zile la rând. Apoi meteorologii au avertizat ca urmeaza viscol și ninsori. Temperaturile au devenit negative, însa pentru puțin timp. Un aer primavaratic și-a facut iar apariția, iar soarele cu dinți îi înșala…

- India este o tara obisnuita cu contradictiile. Numai ca cea care incepe sa se cristalizeze in jurul comertului cu bovine risca sa devina mult prea scumpa. Pe de o parte exista un guvern al fundamentalistilor hindusi, care interzice sacrificarea "vacii mame", simbolul unificator al zeitatilor hinduse…

- Cele mai mari probleme au fost pe ruta Brasov-Bucuresti, dupa ce un copac a cazut pe liniile de cale ferata. Una dintre garnituri a sosit cu o intarziere de peste. 260 de minute. Un tanar a fost nevoit sa-si astepte iubita pe peron aproape 5 ore.

- Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconștienta gasita in zapada in localitatea Paulești. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ VN cu o ambulanța. Din nefericire, au identificat trupul neinsuflețit al unui barbat. Din primele…

- Oymyakon este una dintre cele mai friguroase localitați locuite permanent, iar acum temperaturile au scazut pâna la un nivel record. Frigul a spart, la propriu, termometrele. Locuitorii localitații siberiene au postat pe rețelele de socializare imagini, chiar daca fețele li s-au acoperit…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- UPDATE - Fiul pacientei de 63 de ani care a murit in Spitalul de Urgenta Suceava, in seara zilei de 4 ianuarie a.c., Vincent Tecuceanu, a prezentat luni, intr-o conferinta de presa, buletinul necropsic al mamei sale. Potrivit acestuia, femeia a murit din cauza unei peritonite generalizate, ...

- Mii de oameni au petrecut noaptea de sambata spre duminica blocati in masini pe o autostrada din Spania, dupa ce o ninsoare abundenta a facut imposibila deplasarea in regiunea Castilla y Leon.

- Haos pe aeroportul JFK din New York. Mii de pasageri sunt blocati ca urmare a anularii zborurilor din cauza conditiilor meteo dificile. Doua avioane s-au acroșat in zona portilor de imbarcare.Mai exact, o aeronava a unei companii chineze a agatat coada unui avion kuweitian.

- In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram de soare si o vreme neobisnuit de calda pentru aceasta perioada. Daca orasenii se bucura ca nu trebuie sa-si dezgropate masinile din zapada, cei care traiesc la tara se tem ca atunci cand va veni, iarna le va distruge recoltele…

- Sapte persoane care se aflau intr-un maxi-taxi au fost ranite intr-un accident care s-a produs vineri seara pe sos. Oltenitei, zona Popesti, informeaza IPJ Ilfov. Dintre victime una ar fi mai grav ranita si trei au fost transportate la spital. La fata locului au sosit trei ambulante si urmeaza…

- Situatie mai putin intalnita in urma unui proces din Romania. Doua persoane au fost obligate de instanta de judecata sa faca publica pe conturile lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puse la plata unor daune morale de catre doi reclamati pe care i-au jignit, inclusiv pe reteaua…

- Crucea de gheata care va fi folosita de preotii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos din Galati in timpul slujbei de Boboteaza a fost construita in laboratorul unei firme din oras, din cauza vremii extrem de calde pentru aceasta perioada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incendiul a fost anunțat seara, in jurul orei 18:00. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj al ENEL. „In jurul orei 18:00 a fost anunțat un incendiu la un transformator electric – iluminat public – in localitatea Buteni. A intervenit Detașamentului de Pompieri Sebiș cu…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afecțiuni cardiace sau de diabet vor putea obține mai greu eliberarea și reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatații (MS). „O directiva europeana…

- 80 de pasageri au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam. Cursa TAROM cu care ar fi trebuit sa ajunga acasa a fost anulata, din cauza unor defectiuni. Avionul trebuia sa decoleze la ora 20, ora locala. Pasagerii au fost anuntati ca, din cauza unei defectiuni, cursa a fost a anulata. Oamenii s-au…

- In aceasta noapte (miercuri spre joi – n.r.), in jurul orei 02.20, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu in comuna Urechești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din…