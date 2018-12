Stiri pe aceeasi tema

- Agricultura din Romania pare a fi in antiteza cu agricultura din alte state europene. Asta daca ne raportam strict la evaluarile negativiste care se fac la adresa acestui domeniu. Firește ca nu putem nega minusurile pe care le are agricultura, mai ales cand vorbim despre investiții, dar oare teoria…

- Romanii considera ca schimbarile climatice sunt in top 3 cele mai mari provocari pentru societate și se arata dispuși sa plateasca mai mult pentru produse fabricate in mod sustenabil, rezulta dintr-un studiu realizat de institutul de cercetare Puls in numele E.ON. Potrivit studiului, unu din patru romani…

- Abordarile actuale ale alimentatiei, agriculturii si mediului sunt nesustenabile si trebuie sa se schimbe, sustin intr-un nou raport stiintific reprezentantii a 130 academii nationale de stiinta si medicina din Africa, Asia, America si Europa – inclusiv Academia Romana – care compun reteaua globala…

- Dezastrele naturale provocate de schimbarile climatice vor provoca daune in valoare de sute de miliarde de dolari in Statele Unite pana la finalul secolului, potrivit unui raport al mai multor instituții federale americane, ce contrazice poziția Administrației Trump in privința protecție mediului,…

- Recifele de corali, medii marine delicate, amenintate de modificarile climatice, au de suferit si in urma pagubelor produse de sobolani, au descoperit recent autorii unui nou studiu stiintific, informeaza...

- Presedintele american Donald Trump a declarat, intr-un interviu pentru CBS News, ca nu crede ca schimbarile climatice sunt o "farsa", insa nu este sigur daca sunt cauzate de activitatea umana, si a acuzat oamenii de stiinta ca au o "agenda...

- Schimbarile climatice ar putea pune probleme amatorilor de bere in urmatoarele decenii, in conditiile in care vor provoca o scadere a randamentului culturilor de orz, ingredient principal pentru productia celei mai populare bauturi alcoolice a lumii, arata un nou studiu publicat luni in revista 'Nature',…

- Meteorologii au facut publice, in prima parte a zilei de joi, mai multe avertizari tp nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN. Fenomenul semnalat este acelasi – vantul. Care, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, isi va face simtita prezenta semnificativ, pana la ora 12, in zona de…