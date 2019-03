Stiri pe aceeasi tema

- Mirosul este unul dintre cele mai misterioase si imprevizibile simturi ale omului. La prima vedere nu are un rol important precum vazul, auzul sau gustul dar ascunde o taina minunata. Doua persoane pot vedea in acelasi fel o imagine, insa pot percepe diferit mirosul aceleeasi flori. Asadar, vor alege…

- BerbecBerbecii iubesc sa flirteze și li se pare mult mai incitant sa faca noi cuceriri, decat sa mearga pana la capat cu cele deja existente. Pentru a va casatori, trebuie sa ȋnvatati sa va implicati ȋn relatia actuala și sa nu mai dati frau liber tentatiilor.

- Numerele norocase in funcție de zodie sunt in general dictate de perioada anului in care este nascut un om. Potrivit ultimelor cercetari realizate de astrologi, zodiile prezinta o serie de numere care le dicteaza calea in viața și care se dovedesc a fi cu noroc.

- Banii au devenit principala problema a secolului XI, astfel incat presiunea e din ce in ce mai mare pe partea materiala. Fiecare zodie are noroc in anumite circumstanțe și cu ajutorul sfaturilor va puteți intampina norocul la bani mai repede decat ați crezut vreodata.

- Prieteniile sanatoase și de lunga durata depașesc limitele unei simple ieșiri la cafea și necesita mai mult decat o parere despre o ținuta sau in legatura cu un baiat. Pentru a avea o astfel de prietenie este nevoie ca și de o parte și de cealalta sa existe o potrivire de caracter și o compatibilitate…

- Chinezii sarbatoresc Anul Nou conform unui calendar care ține seama de ciclurile Lunii, iar fiecare an este asociat unuia dintre cele 12 semne ale Zodiacului lor, caruia i se alatura unul dintre elementele metal, apa, lemn, foc, pamant, informeaza mediafax. Cele 12 semne ale Zodiacului chinezesc…

- Craciunul 2018 este cu adevarat foarte special pentru ca aceste zile magice si profund spirituale au loc sub lumina puternica a Lunii care pe 22 decembrie, deci cu doar 2 zile inainte de Ajunul Craciunului, a fost Luna plina si nu in orice semn zodiacal ci in Rac, raspunzatorul emotiilor si relatiei…

- Este foarte important locul si momentul nasterii noastre raportat la Univers, ca atare, fiecare semn zodiacal are in caracteristica sa o planeta guvernatoare sau protectoare. Fiecare dintre cele zece planete are un anumit specific iar influenta acestora se vede la un un anumit nivel in viata fiecaruia…