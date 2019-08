CSM Reșița este în creștere de formă

„După cum se știe, la sfârșitul săptămânii trecute am avut două meciuri de verificare la Turda. Primul joc a fost cu Potaissa, iar în al doilea am jucat contra Timișoarei. Din punctul meu de vedere au fost două teste reușite, chiar dacă în prima zi am pierdut la o diferență de trei goluri cu Turda. În cea de-a doua zi… [citeste mai departe]