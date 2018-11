Acestea sunt alimentele minune! Accelerează creşterea părului Datorita substantelor pe care le contin, unele alimente accelereaza cresterea parului si sunt recomandate pentru a fi consumate cu regularitate. Sunt si sanatoase, de aceea aceste alimente reusesc sa stimuleze cresterea parului, dar vor aduce si o multime de beneficii pentru intregul corp. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

