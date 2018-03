Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor prefera sa friga carnea pe gratar pentru ca nu are multe calorii, insa medicii trag un semnal de alarma! Cercetatorii de la Universitatea din Texas au facut legatura intre consumul de carne gatita la temperaturi ridicate si riscul sporit al carcinomului renal

- Mai mulți fani pretind ca Bruno Mars le-ar fi tras țeapa cu biletele dupa ce acestea ar fi fost invalide pentru concertul artistului din Auckland, Noua Zeelanda. O fana spune ca cele doua bilete au costat-o mai mult de 1100$ și i se pare ca artistul a jefuit-o. “Am fost absolut șocata, dar nu sunt...…

- Intr-un interviu pentru BBC Radio 1 Diplo a dezvaluit cat de impresionat este de modul in care Calvin Harris a dezvoltat scena muzicii electronice mai mult decat orice alt dj. “Eu și Calvin Harris am deturnat termenul de muzica electronica atunci cand a fost bine pentru noi”, a transmis Diplo. “Putem…

- Ieri puteați citi despre lansarea lui Yakuza 6 Demo pe PlayStation 4, dar astazi avem o informație cel puțin la fel de interesanta. SEGA a lansat intregul joc drept demo, in total 30 GB, pentru ca cei care sunt convinși și il precomanda sa nu fie nevoiți sa il mai descarce odata. Un gest frumos…

- Zayn e una din cele mai bune voci ale pieței muzicale in momentul de fața și nu mai e un secret ca ii place sa se implice in proiecte care de care mai incendiare. Seara trecuta Zayn ne-a incantat cu un cover incredibil al piesei “You are not alone” a regelui pop Michael Jackson. Zayn... View Article

- Cu siguranța Dua Lipa nu mai ține cont de reguli. La afterparty Brit Awards cantareața a fost suprinsa aproape lipita de Calvin Harris pe care se pare ca l-a cam urmarit toata seara. O sursa din interior a declarat ca artista in varsta de 22 de ani nu l-a cucerit doar pe Calvin Harris, ci... View Article

- Traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi comoplet oprit, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui camion iesit in decor. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita…

- Cel mai mare festival de muzica electronica din lume, Tomorrowland va uni anul acesta șapte orașe din țari diferite intr-un imens festival sincron. Acesta este al doilea an in care proiectul “Unite with Tomorrowland” este organizat, iar producatorii anunța ca anul acesta festivalurile vor fi mai mari…

- Kanye West iși face apariția tot mai rar pe scena și ultima apariție surpriza a avut loc la un eveniment Adidas in Los Angeles, in timpul concertului lui Kid Cudi. Surpriza a fost de mare impact pentru fanii artistului, caci cele 20 de minute de concert au fost ținute secret pana in momentul in care...…

- Cu o alimentatie corespunzatoare si o consumare atenta a dulciurilor, cariile nu au cum sa apara. Durerile pe care dintele gaurit si innegrit le provoaca sunt insuportabile, fapt pentru care iti spunem cum tratezi cariile in mod natural.Trebuie sa stii ca atunci cand te doare un dinte, durerea nu este…

- S-au intamplat lucruri faine și saptamana asta și le afli pe toate in episodul #17 din Vvlog. Dupa o vizita acasa, in Republica Moldova, Alice Tudor a dat-o pe rusa și i-a scos in fața clasei pe elevii Camelia Chenciu și Andrei Niculae.  via GIPHY S-a lasat și cu intrebari incomode pentru colegi. Cristi...…

- Artista britanica Dua Lipa a devenit cea mai tanara cantareata al carei hit a depasit un miliard de vizualizari pe platforma online YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantecul "New Rules" a devenit al 100-lea clip muzical din istorie care depaseste un miliard de vizualizari. …

- Dupa ce am aflat la prima ora cum a fost intalnirea de aseara pentru Brandușa și Alin, a venit momentul sa stam la povești cu Laura și George. Am aflat ca la finalul intalnirii Laura a primit de la George un ou de ciocolata cu surprize, pe care l-au imparțit in aceasta dimineața. Care a... View Article

- Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean din data de 19 februarie se afla un proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general propriu al județului Cluj pe anul 2018. Bani sunt pentru orice, mai puțin pentru ce conteaza Analiza bugetului arata ca cei mai mulți bani se…

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii sai case drogheaza, iar asta a dus la un corp atat de bine definit. Deși nu sunt siguri ce consuma Gigi, fanii o critica și susțin ca e mult prea slaba pentru industria modelling-ului. Satula de critici, Gigi Hadid a decis sa le raspunda fanilor...…

- Dupa o perioada extrem de incarcata in care Calvin Harris susține ca nu se mai simte atat de conectat cu oamenii ce-i asculta muzica la festivaluri și ca prefera sa puna muzica in Las Vegas, acolo unde iși cunoaște deja publicul. “Practic mi-am luat un an liber de la muzica dance atunci cand am lansat Funk...…

- Calvin Harris, numit de unii The King of Electronic Dance Music (poate si pentru faptul ca a semnat pentru cea mai scumpa rezidenta din lume) a anuntat lansarea celui mai nou single, “Nuh ready, Nuh ready“, un slang pentru “Not Ready” piesa la care a lucrat cu PartyNextDoor. Dupa ce a cochetat cu sound-ul…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Bruno Mars vrea sa le calce pe urme lui Beyonce, Coldplay, The Black Eyed Peas și Katy Perry cu un super show pe care artistul il planuiește pentru anul viitor. Bruno Mars și-a manifestat emoțiile pentru aceasta ediție a Super Bowl pe Twitter, acolo unde a facut și planul pentru urmatoarea ediție. In…

- Cantarețul englez Robbie Williams nu va mai canta piesa “Angels” in concerte sale, potrivit Daily Star. Robbie Williams a decis sa nu mai includa hit-ul “Angels” in concerte deoarece publicul il emoționeaza mult prea tare atunci cand o canta. “Aș plange de fiecare data și ar fi patetic. Sunt oameni…

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- Michelle Obama, fosta prima doamna a Statelor Unite ale Americii, a dezvaluit ce a primit de la Melania Trump, in timpul ceremoniei de investire a noului președinte, anul trecut. Michelle a declarat ca in cutia de cadou era o “rama minunata”. Momentul primirii darului a starnit controverse, pentru ca…

- Aceasta tehnica ciudata este practicata de o mulțime de oameni din toata lumea. Motivul este incredibil. Se pare ca aceasta tehnica speciala de unire a degetului inelar cu degetul mare te transpune intr-o stare de perfecta relaxare și pace. Știai ca poți sa ajungi la armonie și la pace totala folosindu-ți…

- Armin van Buuren a devenit primul DJ care a mixat cu capul in jos, in timpul unor show-uri susținute la Amsterdam. DJ-ul olandez a avut 14 show-uri in luna ianuarie, parte din seria Vreiden van Amstel, iar 4 dintre ele au fost cu totul speciale. Scena a fost modificata complet, iar Armin a putut sa...…

- Deși piesa “Despacito” a spart toate topurile anul acesta, avand și cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, se pare ca la decernarea premiilor Luis Fonsi nu prea a avut noroc. Piesa Despacito a pierdut teren spre finalul anului, deși a fost nominalizata pentru “inregistrarea anului”, unde caștigator…

- Cu ultimele piese lansate, Marshmello a ieșit puțin din zona de party cu care ritmurile sale ne-au prins inca de la inceput. Atat “Silence”, in colaborare cu Khalid, “Wolves” alaturi de Selena Gomez, dar și omagiul adus lui Lil Peep l-au dus pe Marshmello intr-o zona a pieselor mai nostalgice. Dar acum…

- Pentru filmarea clipului “Get it right”, producatorul Diplo și cantareața daneza MØ au zguduit ringul de dans a fostului Hotel Alexandria. Videoclipul este regizat de Brantley Gutierrez, iar coregrafia a fost realizata de Sara Bivens și Calvin Hodge. Ideea inspiraționala a clipului se axeaza pe o rutina…

- Seful cabinetului de la Casa Alba, generalul John Kelly, sustine ca Donald Trump nu a fost complet informat cand a promis construirea zidului la granita cu Mexicul si ca tara vecina nu va plati pentru acesta.

- Se știe Zayn Malik este un mare fan Deadpool, iar surpriza pregatita de actorul Ryan Reynolds pentru ziua de naștere a lui acesta a fost una cu adevarat delicioasa. Clipul incepe cu o urare tipica lui Deadpool. “Zayn, sunt Wade. Nu inchide!” a inceput Ryan, facand referința la adevaratul nume a lui…

- Aventurile de o noapte vor fi mai puțin complicate de acum inainte. Aplicația denumita LegalFling este creata pentru a compune contracte legale și ofera utilizatorilor o ințelegere scrisa de ambele parți pe care trebuie sa o accepte inainte de a se implica in contacte de orice fel. Aplicația da posibilitatea…

- Pe 15 ianuarie 2018, la C.N. ”Mihai Eminescu” Buzau, de Ziua Culturii Nationale, incep manifestarile intitulate ”SERBARILE CENTENARULUI”. Astfel, luni, incepand cu ora 10.00, are loc dezbaterea - ”100 DE ANI DE ROMANIA, 100 DE ANI DE EMINESCU”; marti, 16 ianuarie, ora 12.00, conferinta sustinuta de…

- Scandalul privind fotografia publicat[ de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, capata o noua fața. Mama baiețelului care a pozat pentru compania producatoare de haine a reacționat in…

- Credincioșii obișnuiesc sa aprinda candela aproape in fiecare zi, insa nu toți cunosc motivul pentru care acesta se aprinde doar in fața icoanelor. In centrul rugaciunilor noastre in fața icoanelor se afla lumina candelei, lumina Mantuitorului. Candela aprinsa lumineaza chipul sfantului reprezentat…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Dupa ce au reușit sa caștige finala la dublu a turneului de la Shenzen, Simona Halep și Irina Begu au mers la o conferința de presa. Irina Begu a avut doar cuvinte frumoase de spus despre Simona. “E un lucru special sa joc impreuna cu Simona, un sentiment grozav. Ne cunoaștem de cand eram mici.... View…

- In perioada sarbatorilor, artistii de la noi au fost in centrul atentiei, pentru ca au concertat in mai toata tara. Evident, nu au facut-o degeaba, ci pe sume „frumusele”. Mircea Badea a dezbatut acest subiect in emisiunea lui, fiind deranjat de cantaretii care canta pe zeci de mii de euro, bani dati…

- Astazi, in ziua praznicului Taierii imprejur cea dupa trup a Domnului si a sarbatorii Sfantului Ierarh Vasile cel Mare, 1 ianuarie 2018, cei cinci ierarhi din zona Sud Est a Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program comunicat de agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,…

- Te joci mult? Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) zice ca ești blonav și trebuie sa te tratezi. Dupa ce in ultimii ani s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de morti subite si de simptome fizice asociate jocurilor pe calculator, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) vrea sa treaca dependența…

- Delia si-a lansat de curand, se pare, o noua linie de bluze cu mesajul "Ma ta", dar si cu noi desene imprimate: doi carnati, o bucata de ceapa si cateva felii de branza, scrie wowbiz.ro. O astfel de bluza se vinde, se pare, cu pretul de 250 de lei. Cantareata a postat imagini cu ea si noua bluza…

- Nu mai avem rabdare pana la Tomorrowland 2018, așa ca ne luam impreuna porția de muzica nebuna mai devreme, pe 23 decembrie. Incepand cu ora 22:30, show-ul Bringing The Madness cu Dimitri Vegas & Like Mike de la Sportpalais din Antwerp, Belgia, se aude LIVE la Virgin Radio! Unii dintre cei mai buni…

- Un schelet aproape complet de mamut, descoperit in urma cu zece ani in Siberia, a fost vandut la licitatie in weekend in Franta pentru suma de 548.250 de euro. Cumparatorul este un om de afaceri local, relateaza EFE. Scheletul apartine unui exemplar de 3,4 metri inaltime si 5,3 metri latime si o greutate…

- Un interviu mai puțin obișnuit a avut loc la Londra. Spunem mai puțin obișnuit pentru ca mai rar vezi un prinț sa intervieveze un fost președinte american. Prințul Harry și Barack Obama s-au așezat la aceeași masa pentru un interviu ce va fi difuzat pe postul de radio BBC4 pe 27 decembrie. Interviul…

- Subdiviziunea americana a companiei Nissan a inventat niste metode ingenioase de verificare a calitatii vopselei care se aplica pe caroseria masinilor, dar si a legaturilor/lacatelor usilor.

- Imediat dupa ce am ascultat Camila Cabello – Havana la #earcandy, am dat peste ceva pe YouTube care ne-a lasat cu gura cascata. E vorba despre un remix facut de un internaut in care piesa este cantata de președintel american Donald Trump. Am difuzat și noi o parte din reinterpretarea Havana la Virgin…

- La Carpool Karaoke, James Corden i-a strans pe cei mai mișto artiști pentru o ediție speciala de sarbatori, in care au cantat piesa “Santa Claus Is Comin’ To Town“. In mașina lui James Corden au urcat Ed Sheeran, Sam Smith, Pink, Bruno Mars, Usher, Miley Cyrus și Harry Styles. Fostul membru al trupei…