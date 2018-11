Aceste zodii vor avea parte de tot ce-şi doresc. Viaţa le întoarce binele făcut Taur Persoanele nascute in zodia Taur au inima buna și sufletul curat, scrie virale.ro. Deși ar putea parea la prima vedere destul de individualiste, in realitate nu sunt nici pe departe așa. Taurul se daruiește cu totul celor din jur. I se va intoarce inzecit binele facut, astfel ca va avea parte la randul sau de o mulțime de bucurii izvorate tocmai din altruismul sau. Citește și Top 3 zodii care isi vor schimba cariera in 2019. Vor avea parte de succes garantat Rac Toți cei care au cunoscut o persoana nascuta in zodia Rac știu atunci ce inseamna cu adevarat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul iubirii. Astrele le rezerva ceva surprize Peștilor și Balanțelor, in plan sentimental. Vorbim despre sentimente mai vechi și despre niște cuvinte care ar putea schimba o poveste de dragoste!

- Apele sarate, aflate sub suprafața planetei Marte, ar conține suficient oxigen pentru a susține viața bureților și a microbilor. Este concluzia unui studiu publicat luni de revista Nature, care scoate la iveala detalii neștiute despre Planeta Roșie. Pe Marte oxigenul este rar, spre deosebire de Pamant,…

- ”Voi merge vreodata, doctore?”, tot intreba, in aceatsa vara, Ion Birliba, un tanar de doar 20 de ani din satul Petrești. Nimeni nu risca atunci sa faca vreun pronostic. Mult prea garv a fost traumatismul cu care s-a ales in urma unui accident cu motocicleta. Diagnosticul nu a fost deloc imbucurator:…

- Il/O cauți de ceva timp și nu apare sau exista in viața ta, dar nu știi sigur daca e el sau ea? Vorbim de sufletul pereche al fiecarei zodii care, potrivit horoscopului dragostei, este cel alaturi de care iți vei petrece intreaga viața. Berbec Berbecul este o persoana agresiva, curajoasa si energica.…

- Inis Neziri, caștigatoarea Cerbului de Aur , are doar 17 ani. Tanara spune ca premiul de 25.000 de euro va fi investit in educația și pregatirea sa muzicala. Vrea sa urmeze facultatea de economie și in paralel sa faca și muzica. Albaneza a cantat aproape fara accent melodia Monicai Anghel „Dau viața…

- Il/O cauți de ceva timp și nu apare sau exista in viața ta, dar nu știi sigur daca e el sau ea? Vorbim de sufletul pereche al fiecarei zodii care, potrivit horoscopului dragostei, este cel alaturi de care iți vei petrece intreaga viața.

- Cristina Țopescu, mesaj dur pentru jandarmii din Piața Victoriei “Uitati-va si voi la voi si intrebati-va daca mai aveti suflet, daca mai aveti constiinta si daca va iubiti tara. Tara inseamna oamenii ei, Romania inseamna romani, voi sunteti romani, ce sunteti? Dar oameni mai sunteti? Sau sunteti niste…