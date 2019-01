Aceste telefoane mobile vor fi interzise! Germania vrea sa blocheze utilizarea mobilelor Huawei pentru viitoarea tehnologie 5G. Nemții nu sunt singurii care intenționeaza acest lucru. Mai multe state nu au fost de acor cu participarea Huawei in retelele 5G din cauza ingrijorarilor privind intențiile chinezilor. Compania Huawei este acuzata ca tehnologia sa ar putea fi folosita pentru spionaj dar chinezii au negat aceste acuzatii. Ministerul de Interne al Germaniei respinge interzicerea unei companii din reteaua sa 5G dar ar putea reglementa strict conditiile de securitate care ar putea impiedica Huawei. SUA, Australia si Noua Zeelanda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

