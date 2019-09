Stiri pe aceeasi tema

- UTA - DINAMO // Ante Puljic, 31 de ani, fundașul croat repatriat in aceasta toamna, unul dintre idolii galeriei, a primit asigurari ca va juca dupa-amiaza, in premiera de la revenirea la Dinamo, in disputa de la Arad din Cupa Romaniei. UTA Arad și Dinamo joaca azi, de la 16:30, liveTEXT pe GSP. ...

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de duminica, 22 septembrie 2019. Racii se pot confrunta cu certuri aprinse și batai de cap in relația cu persoana iubita, iar nativii altei zodii trebuie sa fie cu ochii in patru.

- Cine nu ar vrea sa bata din palme si sa se imbogateasca deodata? Acesta este visul oricarui om simplu, cu diverse nevoi materiale. Care ar fi cele cinci zodii care au cele mai mari sanse de castig la loto, vom vedea in cele ce urmeaza. Trebuie sa va incercati sansele si sa mergeti la prima loterie,…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declare public si explicit,…

- Un prag electoral de 4% pentru partidele politice, de 6% pentru blocurile electorale si de 1% pentru candidatii independenti. Este concluzia participantilor la audierile publice asupra proiectului privind anularea sistemului electoral mixt si revenirea la cel pe liste de partid, organizate luni, 22…

- CONGRES USR, 13 IULIE. "Da, suntem intr-un moment istoric, mai exact in turul al doilea al alegerilor din aceasta toamna avem sansa de a avea doi candidati care nu vor veni sa ceara votul unul impotriva altuia sau, pentru a simplifica, impotriva coruptiei sau impotriva lui Soros, ci vom avea, si…

- Tehnicianul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata seara, ca jucatorii sai sunt suparati dupa ce au pierdut Supercupa Romaniei cu FC Viitorul, dar acum trebuie sa se concentreze la partida cu Astana din Liga Campionilor.